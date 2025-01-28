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Okay geri dönemiyor!
9 Kasım tarihindeki Çaykur Rizespor maçından sonra sağ dizinde ödem ile kıkırdak yaralanması tespit edilen Okay Yokuşlu aradan geçen 80 güne rağmen halen iyileşemedi. Bir önceki hafta oynanan Antalyaspor maçının 21 kişilik kadrosuna giren ancak ardından tekrar bir sakatlık yaşayan 30 yaşındaki ön libero, Kayserispor maçı öncesi yapılan antrenmanlara da tam olarak katılamadı.
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