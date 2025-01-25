Trabzonspor'un yıldızı Simon Banza: Burada mutluyum

Simon Banza, Trabzonspor Dergisi'ne konuştu. Trabzonspor'un şampiyonlukları ve hedefleri olan bir kulüp olduğuna vurgu yapan 28 yaşındaki forvet, "Trabzonspor beni çok etkileyen bir kulüp. Birçok Türk arkadaşım var ve sözleşme imzalamadan önce Trabzonspor'un üst düzey bir kulüp olduğunu bana söylediler. Şampiyonlukları olan, hedefleri olan bir kulüp. Burada olmaktan çok mutluyum ve sanırım bu sahaya da yansıyor. Sahada yeterli performansı sergileyebilmeniz için zihnen ve bedenen iyi olmanız gerekir " ifadelerini kullandı. Gol kralı olmak istediğini fakat oraya takılıp kalmadığını söyleyen Banza şöyle devam etti: Hedefim atabildiğim kadar çok gol atmak, takımıma yardımcı olmaktır. Ben kulübün daha yukarlarda olmasını ve takımı üçüncü, ikinci, birinci yapacak golleri atmayı isterim. Bu nedenle gol kralı pozisyonuna takılıp kalmıyorum.

İLHAM KAYNAĞIM JOKER

Gol sevincinin film karakteri olan Joker'den geldiğini açıklayan Banza, sözlerini şöyle sürdürdü: "Joker, toplumun içinde kendini ifade etmekte zorlanan bir karakter. Belli bir sıkıntıyı yansıtıyor ve bir noktada patlıyor. Ben bu karakteri gerçekten çok beğendim çünkü bugün toplumda yaşanan birçok şeyi yansıtıyor. Zorluklarla mücadele eden insanlar üzerinden tüm dünyada neler yaşandığını anlatıyor. Her yerde neler olduğunu biliyoruz. Joker de bunu iletmek istiyor."

FAVORİM KÜNEFE

Trabzon'u sevdiğini, doğal bir şehir olduğunu söyleyen Banza, "Yemekleri çok lezzetli, iyi besleniyorum. Favorim künefe. Dışarı çıktığım zaman insanlar tarafından çok iyi karşılanıyorum. Her zaman saygı görüyorum. Trabzon'da kendimi gerçekten iyi hissediyorum" dedi.