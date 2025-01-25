İstikrar abidesi Visca!

Türkiye'de Başakşehir ve Trabzonspor formasıyla 14. sezonunu geçiren Edin Vişça, gol ve asistleriyle de forma giydiği takımlara önemli katkı sağladı. Başakşehir'e Zeljeznicar'dan 2011-12'de transfer olan ve burada 10.5 sezon geçiren 34 yaşındaki sağ kanat, 2021-22'nin ara döneminde 4.3 milyon euro'ya Trabzonspor'a katıldı. Fırtına, bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık daha yeni sözleşme yaptı. Edin Vişça, 1 sezonu 1. Lig'de olmak üzere Türkiye'de 14. sezonunu geçirerek istikrarlı oyuncuların başında geldi. İki takımda toplam 498 resmi karşılaşmaya çıkarken; 129 gol, 153 asist katkısı sağladı.

TRENDYOL SÜPER LIG'DE 'DALYA' YAPTI

Yalnızca attığı değil, attırdığı gollerle de forma giydiği takımların hücumdaki yükünü çeken Vişça, Türkiye'de 392 Süper Lig maçında rakip fileleri 100 kez havalandırdı. Trabzonsporlu futbolcu, eski takımı Başakşehir'de 310 lig maçında 85 kez rakip fileleri havalandırırken bordo-mavililerde de 82 maçta 15 gol kaydetti.

2 FARKLI TAKIMLA 2 ŞAMPİYONLUK

Visca, Başakşehir'de 2019-2020, Trabzonspor formasıyla da 2021-22'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Ayrıca 2022-2023'te Trabzonspor'un Süper Kupa, 2013-14'te de Başakşehir'in TFF 1. Lig şampiyonluğu kadrosunda yer aldı. 1. Lig'de 2013-2014 sezonundaki 34 maçta da formasını giydi.

498 MAÇTA 2 KIRMIZI KART

Bordo mavili futbolcu, Türkiye'de oynadığı 498 karşılaşmada sadece 2 kez kırmızı kart görme şanssızlığını yaşadı. Trendyol Süper Lig'de 2019-20 sezonunda Başakşehir'in Galatasaray ile yaptığı karşılaşmada 2 sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalan Vişça, bu sezon da Trabzonspor'un Beşiktaş ile 5. haftada yaptığı karşılaşmanın 12. dakikasında aynı durumla karşı karşıya kaldı.

ASİSTLERİN EFENDİSİ

Visca, Türkiye'de 119 asist ile en fazla asist yapan oyuncu konumunda bulunuyor. Geçen sezon Galatasaray derbisinde yaptığı asist ile 108 asist yapan Fenerbahçeli Alex de Souza'yı geride bıraktı ve lig maçlarında bu alanda zirveye oturdu.

KABUS DÖNEMİ: 2022-2023

Boşnak yıldız, sakatlıklar nedeniyle en şanssız dönemini 2022-23'te yaşadı. İlk olarak ligin 2. haftasında Hatay maçında kolundan sakatlandı, 11 hafta sahalardan uzak kaldı. 15. haftada geri döndü, 2 hafta sonra Karagümrük karşılaşmasında sol omuz köprücük kemiği kırılınca bir kez daha ameliyat masasına yattı. 8 hafta forma giyemeyen bordo-mavili futbolcu, 29. haftada kas yaralanması nedeniyle 3 maç daha kaçırdı.