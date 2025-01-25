28 günde 6 maç

Bordo mavililer, şubat ayında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda üst üste kritik maçlara çıkacak. İlk olarak 1 Şubat'ta ligde Kayseri (D) ile kozlarını paylaşacak Trabzonspor, ardından kupada İskenderun (D) karşısına çıkacak. Karadeniz devi, üçüncü sınavını ise Eyüp karşısında verecek. Bu üç maçı kayıpsız geçerek hem kupa hem de ligdeki yükselişini sürdürmek isteyen Trabzonspor, şubat ayındaki son üç maçını ise Beşiktaş (D), Gaziantep FK ve kupada Rizespor ile oynayacak.

191 YABANCI GELDI

Sikan, Fırtına'nın 6'ncı Ukraynalısı oldu. Trabzonspor, 57 yıllık tarihinde 191 yabancı futbolcuya imza attırdı. Bugüne kadar 1 kaleci, 2 orta saha, 1 defans ve 2 santrfor oyuncusu olmak üzere 6 Ukraynalı oyuncuyu renklerine bağladı.