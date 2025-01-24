  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonlu Visca

Trabzonlu Visca

Edin Vişça, 1+1 yıllık kontratın ardından Trabzonspor camiasına seslendi, “İnşallah hep birlikte çok güzel günler göreceğiz, kupalar kaldıracağız. Bundan sonra herkes Trabzonlu Edin Vişça’yı izleyecek” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonlu Visca

Edin Vişça ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Vişça'ya 1.5 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklanırken oyuncunun kendisine yapılan teklifi düşünmeden kabul ettiği kaydedildi. Bordo-mavili forma altında 2021-22 sezonunda Süper Lig kupası ve Süper Kupa kazanan tecrübeli futbolcu, tarihi başarılarda her zaman öne çıktı. Sözleşme görüşmelerinin de çok kısa sürdüğünü vurgulayan Vişça, Trabzonspor'u çok sevdiğini belirtti.

YÜREKTEN HİSSEDİYORUM

BOSNA Hersekli yıldız, "Sözleşme uzatma görüşmemiz 30 saniye sürdü. Bana sözleşme uzatmak istediklerini söylediklerinde, 'Ben artık burada kendimi evimde hissediyorum. Ailem de aynı şekilde. Uzatabiliriz, siz nasıl isterseniz?' dedim ve öyle de oldu. Birkaç gün önce de ifade ettiğim gibi bu şehrin bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor ve bunu yürekten hissediyorum. Bundan sonra sahada ve saha dışında daha fazla sorumluluk alacağım" dedi.

BENİM GÖREVİM OLACAK

Edin Vişça her zaman takım arkadaşlarına ve kadrodaki genç yıldızlara yardım edeceği belirterek, "Takım arkadaşlarıma, genç kardeşlerime ve yeni gelen oyunculara Trabzonspor'un ruhunu, bu şehrin anlamını anlatmak ve onlara yardımcı olmak benim en önemli görevim olacak. İnşallah hep birlikte çok güzel günler göreceğiz, yeniden kupalar kaldıracağız. Bundan sonra herkes Trabzonlu Edin Vişça'yı izleyecek" ifadelerini kullandı.

30 saniyede imzaladık

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Edin Vişça'dan övgü dolu sözlerle bahsetti: "Edin Vişça, yalnızca üst düzey bir futbolcu değil, aynı zamanda harika bir karakter. Kendisine Trabzonspor ailesi ve Trabzon şehri olarak büyük bir sevgi ve saygı duyuyoruz. Kendisiyle, Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın talimatları doğrultusunda, önümüzdeki dönem için bir sözleşme görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşme son derece hızlı ve samimi bir şekilde sonuçlandı. Daha birkaç gün önce basına yaptığı açıklamada, 'Artık Trabzonluyum ve buna göre davranacağım' sözünü vermişti. Sadece 30 saniye içinde yeni sözleşmemizi imzaladık."

Bu ülkenin evladıyım

Vişça için hazırlanan özel video beğeni topladı. Videoda duygularını paylaşan Vişça, "Sivasspor maçı benim için unutulmazdı. 14 yıl boyunca sadece bir futbolcu değil aynı zamanda bu ülkenin bir evladı oldum. Trabzon'a geldiğim günü hiç unutmam. Bu formayı her giydiğimde sadece bir futbolcu değil, bu şehrin bir parçası gibi hissettim. Yaşadığımız şampiyonluk, kaldırdığımız kupalar, birlikte yaşadığımız nice anılar bunların her biri kalbimde silinmez izler bıraktı" diye konuştu.

Tuta transferinde Cimbom'a beklenmeyen pürüz!
F.Bahçelileri Talisca için heyecanlandıran haber!
DİĞER
Ülke puanında son durum belli oldu! Beşiktaş kazandı! Galatasaray ve Fenerbahçe berabere kaldı... İşte Türkiye'nin güncel sıralaması...
Bolu'daki yangın faciasında bir skandal daha patlak verdi! Tanju Özcan itfaiye aracını satıp makam aracı almış
G.Saray'dan F.Bahçe'ye olay transfer cevabı!
Mourinho: Yorum yapmak mümkün değil!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 24 Ocak Cuma Bugün hangi maçlar var? 24 Ocak Cuma 07:42
Altay Rıdvan'ı üzdü! Altay Rıdvan'ı üzdü! 00:58
Altay Rıdvan'ı üzdü! Altay Rıdvan'ı üzdü! 00:58
G.Saray yeni transferini resmen açıkladı! G.Saray yeni transferini resmen açıkladı! 00:26
Mourinho: Yorum yapmak mümkün değil! Mourinho: Yorum yapmak mümkün değil! 00:26
Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada? Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada? 00:26
Daha Eski
F.Bahçe evinde berabere kaldı! F.Bahçe evinde berabere kaldı! 00:26
A. Efes Milano'ya fark attı! A. Efes Milano'ya fark attı! 00:26
Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor 00:26
F.Bahçe'ye transfer vetosu! F.Bahçe'ye transfer vetosu! 00:26
F.Bahçe'den bir çalım daha! Menajeriyle temasa geçildi F.Bahçe'den bir çalım daha! Menajeriyle temasa geçildi 00:26
Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası! Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası! 00:26