Trabzonlu Visca

Edin Vişça ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Vişça'ya 1.5 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklanırken oyuncunun kendisine yapılan teklifi düşünmeden kabul ettiği kaydedildi. Bordo-mavili forma altında 2021-22 sezonunda Süper Lig kupası ve Süper Kupa kazanan tecrübeli futbolcu, tarihi başarılarda her zaman öne çıktı. Sözleşme görüşmelerinin de çok kısa sürdüğünü vurgulayan Vişça, Trabzonspor'u çok sevdiğini belirtti.

YÜREKTEN HİSSEDİYORUM

BOSNA Hersekli yıldız, "Sözleşme uzatma görüşmemiz 30 saniye sürdü. Bana sözleşme uzatmak istediklerini söylediklerinde, 'Ben artık burada kendimi evimde hissediyorum. Ailem de aynı şekilde. Uzatabiliriz, siz nasıl isterseniz?' dedim ve öyle de oldu. Birkaç gün önce de ifade ettiğim gibi bu şehrin bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor ve bunu yürekten hissediyorum. Bundan sonra sahada ve saha dışında daha fazla sorumluluk alacağım" dedi.

BENİM GÖREVİM OLACAK

Edin Vişça her zaman takım arkadaşlarına ve kadrodaki genç yıldızlara yardım edeceği belirterek, "Takım arkadaşlarıma, genç kardeşlerime ve yeni gelen oyunculara Trabzonspor'un ruhunu, bu şehrin anlamını anlatmak ve onlara yardımcı olmak benim en önemli görevim olacak. İnşallah hep birlikte çok güzel günler göreceğiz, yeniden kupalar kaldıracağız. Bundan sonra herkes Trabzonlu Edin Vişça'yı izleyecek" ifadelerini kullandı.

30 saniyede imzaladık

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Edin Vişça'dan övgü dolu sözlerle bahsetti: "Edin Vişça, yalnızca üst düzey bir futbolcu değil, aynı zamanda harika bir karakter. Kendisine Trabzonspor ailesi ve Trabzon şehri olarak büyük bir sevgi ve saygı duyuyoruz. Kendisiyle, Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın talimatları doğrultusunda, önümüzdeki dönem için bir sözleşme görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşme son derece hızlı ve samimi bir şekilde sonuçlandı. Daha birkaç gün önce basına yaptığı açıklamada, 'Artık Trabzonluyum ve buna göre davranacağım' sözünü vermişti. Sadece 30 saniye içinde yeni sözleşmemizi imzaladık."

Bu ülkenin evladıyım

Vişça için hazırlanan özel video beğeni topladı. Videoda duygularını paylaşan Vişça, "Sivasspor maçı benim için unutulmazdı. 14 yıl boyunca sadece bir futbolcu değil aynı zamanda bu ülkenin bir evladı oldum. Trabzon'a geldiğim günü hiç unutmam. Bu formayı her giydiğimde sadece bir futbolcu değil, bu şehrin bir parçası gibi hissettim. Yaşadığımız şampiyonluk, kaldırdığımız kupalar, birlikte yaşadığımız nice anılar bunların her biri kalbimde silinmez izler bıraktı" diye konuştu.