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Haberler Trabzonspor Zubkov da gelebilir

Zubkov da gelebilir

Trabzonspor'un Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından transfer ettiği Danylo Sikan dün saat 09.50 sularında Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılanan 23 yaşındaki forvet, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Zubkov da gelebilir

Taraftarların da ilgi gösterdiği Danylo Sikan, "Trabzonspor, büyük bir kulüp. Büyük hedefleri olan, büyük bir camia. Benim futbol gelişimim, kariyerim, geleceğim için önemli bir adım. Aynı şekilde Trabzonspor taraftarlarının ne derece büyük taraftar olduğunu biliyorum, bu nedenle Trabzonspor'u seçtim" ifadelerini kullandı.

YUNUS EMRE SEL YINE SORDU!

Sikan, hangi mevkide görev yaptığı yönündeki soruya, "Hocamızın beni hangi pozisyonda kullanacağı hakkında konuşacağız. Orijinal pozisyon olarak sorarsanız, santrfor pozisyonundayım. Umuyorum ben de hocamızın uygun gördüğü pozisyonlarda oynayacağım" yanıtını verdi. Sivas maçı sonrası Batagov'a Sikan'ı soran ve 'Yakında geliyor' cevabını alan arkadaşımız Yunus Emre Sel dün de Sikan'a Zubkov'u sordu. Sikan, Trabzonspor'un gündeminde olan bir diğer Ukraynalı Zubkov ile ilgili olarak da "Zamanla göreceğiz. Belki Zubkov da gelecek" dedi.

Trabzonspor büyük kulüp

Transfer sürecinde Batagov ile görüştüğünü de aktaran Sikan, "Tabii ki kendisiyle konuştuk. O da bana çok güzel şeyler söyledi. Trabzonspor'un çok büyük kulüp olduğunu, hedefleri olan camia olduğunu söyledi. Zaten benim de aradığım şeylerden bir tanesi buydu. Hep ofansif ve öne doğru oynamak isteyen kulüp olduğunu, büyük kupalar kazanmak istediğini söyledi. Benim de hedeflerim bu şekilde" ifadelerini kullandı.

Banza bana örnek olacak

Sikan, bordo-mavili takımın santrforu Banza'nın iyi bir oyuncu olduğunu kaydederek, "İyi bir santrfor olduğunu düşünüyorum. Benim gelişimim adına da iyi bir örnek olacak. Beraber oynamak güzel olacak. Santrfor pozisyonunda iki üç iyi oyuncu varsa bu kulüp için çok olumlu, iyi adım. Ben de gerçekten iyi bir oyuncu olduğumu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Resmi imza atacak

Havalımanindan kulübe ait araçla ayrılan Sikan, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. 23 yaşındaki forvet ile 3.5 yıllık sözleşme yapılması bekleniyor.

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