Trabzonspor Edin Visca ile yeni sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Bosna Hersekli yıldız oyuncu Edin Visca ile 1+1 yıllık yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Visca'nın yeni sözleşme kapsamında yıllık 1.5 milyon € maaş alacağı belirtildi.

Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Edin Visca ile 1+1 (Şarta Bağlı Opsiyon) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret, 2026/2027 opsiyon sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması...

Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcumuz Edin Vişça ile 1+1 (Şarta Bağlı Opsiyon) yıllık anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/8fJFosgf1G — Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) January 23, 2025

TRABZONSPOR İLE SÖZLEŞMESİNİ UZATAN EDIN VISCA'DAN MESAJ

Trabzonspor formasıyla Net Global Sivasspor karşılaşmasında 100. maçına çıkan ve bordo-mavili kulüple sözleşmesini uzatan Bosna Hersekli oyuncu Edin Visca, "Bu forma ile daha nice güzel anılar biriktirmek, şampiyonluklara ulaşmak ve bu eşsiz hikayeyi yazmaya devam etmek dileğiyle." dedi.

Visca, kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, Net Global Sivasspor maçının kendisi için unutulmaz bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Sivasspor maçıyla birlikte Trabzonspor formasıyla 100. maça çıktım. 14 yıl boyunca sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda bu ülkenin bir evladı oldum. Trabzon'a ilk geldiğim günü hiç unutmam. Bu şehrin enerjisi, coşkusu ve Trabzonspor taraftarının sevgisi bende çok büyük bir etki yarattı. Bu formayı her giydiğimde sadece bir futbolcu değil, bu şehrin bir parçası gibi hissettim." diye konuştu.

"Yaşadığımız şampiyonluklar, kaldırdığımız kupalar, birlikte yaşadığımız nice anılar, bunların her biri kalbimde silinmez izler bıraktı." ifadesini kullanan Bosna Hersekli oyuncu, şunları kaydetti:

"100. maçımda yine evimizde Papara Park'ta sizle birlikte olup her zamanki gibi bu anı da birlikte yaşadığımız için çok mutluyum. 3 yıl boyunca 100. maça çıktım. Artık sahada Trabzonlu gibi Edin Visca izleyeceksiniz. Bu forma ile daha nice güzel anılar biriktirmek, şampiyonluklara ulaşmak ve bu eşsiz hikayeyi yazmaya devam etmek dileğiyle. Her şey için sonsuz teşekkürler."

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen ve kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın da yer aldığı törende Bosna Hersekli oyuncu ile 1 yılı şarta bağlı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kafkas, törende yaptığı konuşmada, Edin Visca'nın yalnızca üst düzey bir futbolcu değil, aynı zamanda harika bir karakter olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kendisine Trabzonspor ailesi ve Trabzon şehri olarak büyük bir sevgi ve saygı duyuyoruz. Kendisiyle, başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın talimatları doğrultusunda, önümüzdeki dönem için bir sözleşme görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşme son derece hızlı ve samimi bir şekilde sonuçlandı. Daha birkaç gün önce basına yaptığı açıklamada, 'Artık Trabzonluyum ve buna göre davranacağım' sözünü vermişti. Bu sözünü de görüşmemiz sırasında anında yerine getirdi. Sadece 30 saniye içinde karşılıklı olarak anlaşmaya vardık ve yeni sözleşmemizi imzaladık."

Edin Visca'nın Trabzonspor için sadece sahada değil, aynı zamanda saha dışında da çok değerli bir isim olduğunun altını çizen Kafkas, şöyle konuştu:

"Kendisi iyi bir aile babası, harika bir takım arkadaşı ve takımımızın adeta bir ağabeyi. Takımdaki genç oyuncularımız da ona 'Edin ağabey' diye hitap ediyor ve bu durum onun karakterine duyulan saygıyı yansıtıyor. Birlikte çok güzel bir şampiyonluk yaşadık ve takım arkadaşlarıyla birlikte o başarıda büyük katkıları oldu. Yeni dönemde de takımımızın başarısında önemli bir pay sahibi olacağına yürekten inanıyorum. Kendisiyle yola devam ettiğimiz için mutluyuz. Yeni sözleşmemizin kulübümüz ve Edin Visca için hayırlı olmasını diliyorum."

Edin Visca ise öncelikle kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'a ve asbaşkan Zeyyat Kafkas'a teşekkür ederek, "Asbaşkanımızın da söylediği gibi sözleşme uzatma görüşmemiz 30 saniye sürdü. Bana sözleşme uzatmak istediklerini söylediklerinde, 'Ben artık burada kendimi evimde hissediyorum. Ailem de aynı şekilde. Uzatabiliriz, siz nasıl isterseniz.' dedim ve öyle de oldu. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Visca, bu şehrin bir parçası olmanın kendisini mutlu ettiğini ve bunu yürekten hissettiğini dile getirerek, "Bundan sonra sahada ve saha dışında daha fazla sorumluluk alacağım. Takım arkadaşlarıma, genç kardeşlerime ve yeni gelen oyunculara Trabzon'un ruhunu, bu şehrin anlamını anlatmak ve onlara yardımcı olmak benim görevim olacak. İnşallah hep birlikte çok güzel günler göreceğiz, yeniden kupalar kaldıracağız. Bundan sonra herkes Trabzonlu Edin Visca'yı izleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreninin ardından 100. resmi maçına çıkan Visca'ya 100 numaralı çubuklu forma hediye edildi.