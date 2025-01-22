Sikan geliyor

Trabzonspor, sürpriz bir şekilde Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Danylo Sikan'ı kadrosuna kattı. 23 yaşındaki forvetin bonservisi için Ukrayna ekibiyle 5 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşan bordo-mavililer, futbolcuyla da 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Aynı takımda oynayan Zubkov'u defalarca izleyen teknik ve scout ekibinin dikkatini çeken 1.87 boyundaki futbolcu için daha önce Artem Dovbyk konusunda yaşanan pişmanlığı yaşamak istemeyen yönetim de gerekli adımları attı ve transferi bitirdi. Güneş'in istediği "Kanat forvet, sırtı dönük oynayabilen, fuleli bir futbolcu" olarak dikkat çeken Sikan bu sabah 09.00'da Trabzon'a gelecek ve 4.5 yıllık imza atacak. Sikan'ın ailesi savaş nedeniyle İstanbul'a yerleşti.

ARTEM DOVBYK PİŞMANLIĞINI YAŞAMAYALIM

Karadeniz devi daha önce Ukraynalı ekibi Dnipro'da oynayan forvet Artem Dovbyk'i almak istemişti. Bu transferi yapılamamıştı. Şu an 27 yaşında olan Ukraynalı forvet 7.7 milyon euro'ya Girona'ya gitti. Ardından da 30 milyon euro'ya Roma'ya geçti. Sikan'ın da aynı patlama yapma potansiyeli var.