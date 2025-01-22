TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Jonathan Ikone hamlesi!

Bordo mavili kulüpte transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Forvet hattını sürpriz bir şekilde Shakhtar Donetsk'ten Danylo Sikan ile takviye eden Trabzonspor, sağ kanat için de aynı takımdan Ukraynalı Oleksandr Zubkov'ı almak istiyordu. Ancak Ukrayna temsilcisi, 7.5 milyon euro'da diretince Zubkov için uygun transfer şartları oluşturulamadı. Bunun üzerine alternatif isim arayışlarına giren Trabzonspor şu an Fiorentina'da mutsuz olan ve ayrılmayı düşünen Jonathan İkone'ye teklifte bulundu. Sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabilen 26 yaşındaki yıldızın Çizme ekibi ile 2026'ya kadar sözleşmesi var. İkone için en istekli kulübün Trabzonspor olduğu vurgulandı.

İTALYAN BASINI NET OLARAK YAZDI

Bu sezon Fiorentina ile 23 maça çıkıp 4 gol, 1 asistlik katkı sağlayan ancak son dönemde forma bulmakta zorluk yaşayan 1.75 boyundaki yıldızın teklifleri değerlendirmeye aldığı ve bir karar aşamasında olduğu öğrenildi. Daha önce Trabzonspor'da oynayan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da Lille'den takım arkadaşı olan İkone'nin sürekli oynayabileceği ve rekabetin yüksek olduğu bir takıma gitmek istediği öğrenildi. İtalyan basını da bordo mavililerin ilgisini net bir şekilde doğrulayarak, "Trabzonspor, İkone için ısrar ediyor ve niyetleri ciddi görünüyor: Fiorentina bonservis kazanacak mı? Fransız oyuncu teklifi kabul edecek mi? Göreceğiz" diye yazdı.

15.4 MİLYON EURO'YA ALINDI

Fiorentina, İkone'yi 2022 yılının ocak ayında Lille'den 15.4 milyon euro'ya transfer etmişti. Şu anda piyasa değeri 8 milyon euro alan Kongo asıllı Fransız futbolcunun yakın bir zamanda karar vereceği dile getiriliyor.