Papara'nın kralı

Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, sahasındaki sert esiyor. Ligin 20 haftalık bölümünde kendi evinde 10 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 21 puan toplarken 2.1 puan ortalaması tutturdu. 25 puanla 9. sırada bulunan Trabzonspor, iç saha puan tablosunda üçüncü basamakta. Fırtına; iç sahada 28 puan toplayan Göztepe ve 26 puan elde eden Galatasaray'ın ardından üçüncü durumda bulunuyor.

822 GÜN SONRA

Karadeniz devi bu galibiyetle, 22 Ekim 2022'den beri (822 gün sonra) Sivasspor karşısında galibiyet elde etti. Sivasspor karşısında ortaya koyduğu mücadele ile de bambaşka bir görüntü ortaya koyan bordo-mavili takım ayrıca bu sezon Süper Lig'de en fazla organize hücum üretilen maçı oynadı.

BÜYÜK HASRET BITTI

Ligin 20'nci haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederken, bambaşka bir görüntü sergiledi. Fırtına, 26 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 238 gün sonra art arda 2 maç (Antalyaspor, Sivasspor) kazanıp, 25 puanla 9'uncu sıraya yerleşti.

GOL MAKİNESİ BANZA

Bordo mavililerin sezon başında Braga'dan kiraladığı 28 yaşındaki yıldız, Sivasspor maçında da fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 13'e yükseltti. Kongolu forvet, krallık yaşında Başakşehirli Piatek'le zirveyi paylaştı. Bu sezon ligde ilk kez üst üste üç maçta gol atan Banza, 2 gol daha atması halinde geçen sezon Trabzonspor'da 15 gol atan Onuachu'yu yakalayacak.

5 SEZONUN EN FARKLISI

Karadeniz devi, bu sezon sahasında ligin 13. haftasında Adana Demir ve 19. haftasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek son 5 sezon içindeki en farklı galibiyetlerine imza attı. Fırtına en son 2019-20'nin 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 yenmişti. Fırtına, şampiyon olduğu 2021-22'den daha farklı galibiyetleri bu sezon aldı.

YEREL BASIN COŞTU

Yerel gazeteler, Sivasspor galibiyetini manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde: Sonnokta: Muhteşem Trabzon, Günebakış: Trabzon'dan gol şov, Taka: Maskeli balo, Ekspres: Dört dörtlük fırtına.

4 GÜN İZİN

Şenol Güneş, 4-0 kazanılan Sivas karşılaşması sonrası oyuncularına jest yaptı. Maçtan önce önümüzdeki haftayı BAY geçecekleri için izni 2 gün olarak açıklayan deneyimli hoca, "Çok iyi oynadınız ve daha fazla izni hak ettiniz" diyerek futbolculara verdiği izni 4 güne çıkardı.