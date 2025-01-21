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Haberler Trabzonspor Sikan tamam!

Sikan tamam!

Ukraynalı gazeteci Viktor Vatsko, Zorya Londonsk'ta yayınlanan haberinde dün Sikan ile ilgili sürpriz gelişmeyi duyurdu. Haberde, Fırtına'nın 23 yaşındaki forvet için Donetsk ile anlaştığı belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 06:50
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Sikan tamam!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da stoper, kanat ve santrfor bölgeleri öne çıkıyor. Bu anlamda pek çok isimle temas halinde bulunan bordo-mavililer, Shakhtar Donetsk'te forma giyen sağ kanat Zubkov ve forvet Danylo Sikan için teklif sunmuştu. Ukraynalı gazeteci Viktor Vatsko, Zorya Londonsk'ta yayınlanan haberinde dün Sikan ile ilgili sürpriz gelişmeyi duyurdu. Haberde, Fırtına'nın 23 yaşındaki forvet için Donetsk ile anlaştığı belirtildi. Ukrayna ekibinin bu transfer için 6 milyon euro + bonuslar + bir sonraki satıştan pay şartıyla bordo mavililere 'Evet' dediği öne sürüldü. 1.87 boyundaki forvetin yakın zamanda Trabzon'a geleceği ve 4.5 yıllık imza atacağı öne sürülüyor. Ukraynalı futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıktı ve 4 gol, 1 asiste imza attı. Sözleşmesi 2028'de bitiyor.

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