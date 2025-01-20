Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Olumlu futbolla ve iyi sonuçla...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Net Global Sivasspor ile karşılaşıyor. Papara Park'taki mücadele öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O İFADELER

"İkinci yarının ilk maçı, iyi başlamak istiyoruz. Olumlu futbolla ve iyi sonuçla taraftarları mutlu etmek istiyoruz. Rakibimiz de zor bir dönemden geçiyor, iyi bir hocaları var. Zaman hızlı geçiyor. Bu arada zaman demişken Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acılarımız da var güzel günlerimiz var. Uğurcan ve Umut Güneş'i çocukları oldu bu hafta içinde. Sağlık ve umut dolu yaşamları olmasını diliyorum."

"BİZ HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK"

Trabzon her zaman çok zorlu bir deplasman. Bulundukları nokta, onlar için oynadıkları oyunla ve sahip oldukları kadroyla örtüşmüyor. Hücumda çok etkililer. Biz hazırlığımızı yaptık. Umarım keyifli bir maç olur.