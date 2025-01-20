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Haberler Trabzonspor Trabzonspor seri peşinde! İşte Şenol Güneş'in Net Global Sivasspor maçı 11'i

Trabzonspor seri peşinde! İşte Şenol Güneş'in Net Global Sivasspor maçı 11'i

Trabzonspor, Sivasspor önünde kazanarak serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Kupada Alanyaspor, ligde de Antalyaspor'u farklı yenen Fırtına, evinde hata yapmak istemiyor. Bordo-mavililer, Yiğidolar önünde de galip gelip çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Trabzonspor seri peşinde! İşte Şenol Güneş'in Net Global Sivasspor maçı 11'i

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 20. Hafta maçında bugün deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak ve Zorbay Küçük düdük çalacak. Bordo-mavili takımda evinde önce kupada Alanyaspor'u 3-0'la geçerken ardından ligde Antalyaspor'u 5-0 yenmiş ve taraftarlarını mutlu etmişti. Ligde artık bir galibiyet serisi yakalamak isteyen Şenol Güneş'in ekibi Sivasspor önünde de 3 puana odaklanmış durumda.

SERİ HASRETİ

Süper Lig'de 18 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 22 puan toplayan bordo- mavililer, bu sezon iki maç üst üste kazanamadı. Trabzonspor, en son üst üste galibiyeti geçen sezonun sonunda yaşamıştı. Ligin son 3 maçında sahasında İstanbulspor'u 3-0, deplasmanda Başakşehir'i 1-0, evinde Ankaragücü'nü 4-2 yenen bordo-mavililer, 26 Mayıs 2024'ten itibaren iki maç üst üste kazanmaya hasret kaldı. Trabzonspor, Sivasspor'u yenmesi halinde 238 gün aradan sonra art arda 2 maçtan 6 puanla ayrılmış olacak.

38. RANDEVU

Trabzonspor ile Sivasspor, Süper Lig tarihinde 38. kez karşılaşacak. İki ekip arasında ilk Süper Lig mücadelesi 16 Eylül 2005'te yapıldı. Bu süreç iki takım bugüne kadar 37 kez rakip oldu. Bu karşılaşmalarda bordo-mavililer 16, kırmızıbeyazlılar ise ise 10 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 11 maç ise berabere sona erdi. Karadeniz ekibinin 51 golüne, Sivas 42 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan maç 0-0 bitmişti.

PAPARA PARK'TA BAŞARILI

Trabzonspor, Sivasspor'u da mağlup etmesi halinde ligde bu sezon ilk kez üst üste 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak. Son maçlarda oyun istikrarı yakalayan ve bunu Sivasspor karşısında sürdürmek isteyen Karadeniz devinde Draguş, Arif Boşluk ve genç kaleci Onuralp'in sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Papara Park'ta son 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, Sivasspor'u da mağlup ederek olumlu tabloyu sürdürmeyi hedefliyor.

İÇ SAHANIN KRALI

Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de iç sahada başarılı bir tablo çizdi. Ligde topladığı puanların en büyük bölümünü iç sahada hanesine yazdıran takım, 22 puanın 18'ini seyircisi önünde kazanan Trabzonspor oldu. Fırtına, 5 galibiyetini de iç sahada aldı.

5 OYUNCU SINIRDA

Fırtına'da 5 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Simon Banza, Eren Elmalı ve Okay Yokuşlu, bu akşam kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında görev yapamayacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, oyuncularına dikkatli olmalarını söyledi.

ÖMER ERDOĞAN HİÇ KAZANAMADI

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig kariyeri boyunca Trabzonspor'a karşı hiç galibiyet elde edemedi. Ömer Erdoğan, Karagümrük, Alanyaspor, Hatayspor ve Ankaragücü'nün başında iken Trabzonspor'a karşı çıktığı 7 resmi maçta 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 47 yaşındaki çalıştırıcı Sivasspor'un başında ilk kez Trabzonspor'a rakip olacak.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Umut Güneş, Visca, Ozan(Cham), Nwakaeme, Banza

Sivasspor: Nikolic, Murat, Sonko, Radakovic, Uğur, Moutoussamy, Poungouras, Pritchard, Rodrigues, Emreh, Koita

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