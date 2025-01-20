Trabzonspor-Net Global Sivasspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 20. haftasında Trabzonspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geliyor.

Trabzon'da oynan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE TRABZONSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Umut Güneş, Visca, Ozan Tufan, Nwakaeme, Banza

Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sonko, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Pritchard, Koita, Rodrigues, Manaj

İKİ TAKIM ARASINDA 45. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta kapanış maçında Trabzonspor ile Net Global Sivasspor 45. randevuda. Geçtiğimiz karşılaşmaların 20'sinde bordo-mavili takım üstün gelirken, 13 mücadeleden de Yiğidolar galip ayrıldı. İki takım arasında oynanan 11 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, Sivasspor'a karşı evinde oynadığı 23 maçın 15'ini ise kazanmayı bildi. 4 karşılaşma beraberlikle tamamlanırken, 4 mücadele ise Sivasspor'un üstünlüğüyle noktalandı.

TRABZONSPOR'DAN ETKİLİ İÇ SAHA PERFORMANSI

Bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor'da iç saha performansı dikkat çekiyor. Oynadığı 18 maç sonunda 22 puan toplayan bordo-mavililer, bu puanların 18'ini taraftarı önünde kazandı. 5 galibiyetini de Papara Park'ta alan Fırtına, Sivasspor karşısında da 3 puan almak için sahada.

TRABZONSPOR BU SEZON BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edenTrabzonspor, bu sezon ilk defa üst üste 2 maçını da kazanmak istiyor. Geçtiğimiz hafta Onvo Antalyaspor'u 5-0 gibi net bir skorla mağlup eden bordo-mavililer, aynı başarıyı Yiğidolar karşısında da göstererek 238 günlük hasrete son vermeyi amaçlıyor. Ayrıca Papara Park'ta son 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, Sivasspor'u da mağlup ederek olumlu tabloyu sürdürmek istiyor.

MAÇIN HAKEMİ ZORBAY KÜÇÜK

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçının hakemi Zorbay Küçük oldu. Küçük'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstleniyor.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçının VAR hakemi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Helder Malheiro olurken AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel var.