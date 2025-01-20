Cham ve Savic forma istedi

Bordo-mavili takımda Stefan Savic ve Muhammed Cham, Sivasspor maçında sahada olmak istiyor. Dizindeki esneme nedeniyle en az 10 gün süreyle sahalardan uzak kalması beklenen Muhammed Cham, Şenol Güneş ile konuşarak sahada olmak istediğini ısrarla söyledi. Cham'in bu talebi karşısında tecrübeli teknik adam da, sağlık ekibiyle bir değerlendirme yapma kararı aldı. Cham ile ilgili son kararın maç günü verileceği belirtildi. 24 yaşındaki futbolcu özellikle son dönemde asist katkısıyla beğeni toplamıştı. Stefan Savic de yaklaşık 120 gün sonra ilk kez forma giymeye hazırlanıyor. Taktik antrenmanlarda zaman zaman Lundstram'ın yerinde sağ stoper olarak denenen Karadağlı oyuncunun bu akşamki maça yedek kulübesinde başlaması ve skorun durumuna göre süre alması bekleniyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Karadeniz devi, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün sahasında Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasının ardından bitti.