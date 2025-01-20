  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Cham ve Savic forma istedi

Cham ve Savic forma istedi

Uzun süreli bir sakatlıktan dönen Stefan Savic ile geçen hafta şanssız bir sakatlık geçiren Muhammed Cham, bugünkü Sivasspor maçında sahada olmak istiyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cham ve Savic forma istedi

Bordo-mavili takımda Stefan Savic ve Muhammed Cham, Sivasspor maçında sahada olmak istiyor. Dizindeki esneme nedeniyle en az 10 gün süreyle sahalardan uzak kalması beklenen Muhammed Cham, Şenol Güneş ile konuşarak sahada olmak istediğini ısrarla söyledi. Cham'in bu talebi karşısında tecrübeli teknik adam da, sağlık ekibiyle bir değerlendirme yapma kararı aldı. Cham ile ilgili son kararın maç günü verileceği belirtildi. 24 yaşındaki futbolcu özellikle son dönemde asist katkısıyla beğeni toplamıştı. Stefan Savic de yaklaşık 120 gün sonra ilk kez forma giymeye hazırlanıyor. Taktik antrenmanlarda zaman zaman Lundstram'ın yerinde sağ stoper olarak denenen Karadağlı oyuncunun bu akşamki maça yedek kulübesinde başlaması ve skorun durumuna göre süre alması bekleniyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Karadeniz devi, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün sahasında Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasının ardından bitti.

G.Saray'a PSG'den transfer!
F.Bahçe savunma hattına 1.94'lük kule!
DİĞER
Real Madrid-Las Palmas maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Maç kadrosunda Arda Güler ilk 11'de mi, oynayacak mı?
CANLI | Gazze'de rötarlı ateşkes: Hamas ve İsrail arasında rehine takası başladı!
F.Bahçe Carlos'a kavuşuyor! O maçta tribünde olacak
Çakar'dan hakem Meler'e flaş sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter 3 puanı 3 golle aldı! Inter 3 puanı 3 golle aldı! 01:53
Inter 3 puanı 3 golle aldı! Inter 3 puanı 3 golle aldı! 01:51
Mustafa Çulcu'dan maç sonu flaş yorum! Mustafa Çulcu'dan maç sonu flaş yorum! 00:48
F.Bahçe savunma hattına 1.94'lük kule! F.Bahçe savunma hattına 1.94'lük kule! 00:40
F.Bahçe'den G.Saray'a göndermeli paylaşım! F.Bahçe'den G.Saray'a göndermeli paylaşım! 00:36
Beşiktaş aradığı kanadı Portekiz'de buldu! Beşiktaş aradığı kanadı Portekiz'de buldu! 00:33
Daha Eski
Jose Mourinho: Türkiye'de 6 aydır... Jose Mourinho: Türkiye'de 6 aydır... 00:16
Golcüler sahneye çıktı F.Bahçe farklı kazandı! Golcüler sahneye çıktı F.Bahçe farklı kazandı! 00:16
F.Bahçe Adana'da hata yapmadı! İşte güncel puan durumu F.Bahçe Adana'da hata yapmadı! İşte güncel puan durumu 00:16
Potada derbinin galibi F.Bahçe Beko! Potada derbinin galibi F.Bahçe Beko! 00:16
Medina imzayı attı! İşte ilk golü Medina imzayı attı! İşte ilk golü 00:15
G.Saray'da Muslera çıkmazı! G.Saray'da Muslera çıkmazı! 00:15