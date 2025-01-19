Sağ gösterip soldan vurdu

Fırtına, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında rakip fileleri 30 kez sarstı. Bu gollerin dağılımı dikkat çekti. Karadeniz devinin gollerinin 5'i sağ ayakla, 8'i sol ayakla, 6'sı kafa vuruşu ile ve 5'i de penaltıdan geldi.

İKİNCİ YARIDA ATIYOR

Bordo-mavililer, maçların ikinci yarısında daha etkili bir performans sergiliyor. Gollerin yarılara göre dağılımında ise ilk yarıda 8, ikinci devrede 22 gol attı. Bu istatistikle bordomavililer ikinci yarılarda daha baskılı olduğunu gösteriyor.

HÜCUM VE SAVUNMA

Trabzonspor, hücumda etkili bir grafik sergilerken, savunmada aynı başarıyı yakalamış değil. Fırtına 30 gol atarken, rakiplerine 24 kez geçit verdi. Karadeniz devinin ikinci yarılardaki üstünlüğü ve hücumdaki çeşitliliği dikkat çekiyor.