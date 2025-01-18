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Haberler Trabzonspor Trabzonspor futbolcusu Onuralp Çevikkan ameliyat oldu

Trabzonspor futbolcusu Onuralp Çevikkan ameliyat oldu

Trabzonspor’un genç kalecisi Onuralp Çevikkan’ın sağ el ikinci parmağındaki sırık nedeniyle bugün başarılı bir operasyon geçirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 22:54
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Trabzonspor futbolcusu Onuralp Çevikkan ameliyat oldu

Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan'ın sağ el ikinci parmağında kırık tespit edilmesi sonrası bugün başarılı bir operasyon geçirdiği ifade edildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Onuralp Çevikkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, açıklamasında "Sağ el kemiğinde kırık bulunan oyuncumuz Onuralp Çevikkan, sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası sporcumuzun en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlaması planlanmaktadır" ifadelerinde bulundu.

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