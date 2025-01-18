5 galibiyeti var

Fırtına bu sezon ligde oynadığı 18 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 22 puan topladı. Karadeniz devi 22 puanın 18'ni evinde elde ederken, dış sahada ise 4 puan aldı.

EVINDE YÜZDE 82 ORANINDA

Bordo mavili takımın evindeki performansı, bu sezonun en belirgin özelliklerinden biri oldu. Sahasında oynadığı maçlarda taraftarlarının desteğiyle önemli galibiyetlere imza atan Trabzonspor, iç sahada %82'lik bir başarı oranı yakaladı.

FIRTINA İLK PEŞİNDE

Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz devi attığı 30 golün 22'sini sahasında kaydederken, kalesinde ise 10 gol gördü. Bordo-mavililer konuk edeceği Sivasspor'u yenerek bu sezon ligde ilk kez 2 maç üst üste kazanmak istiyor.

DIŞARDA 17. SIRADA

Deplasmanda bu sezon oynadığı 9 maçta 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Karadeniz devi attığı 8 gole karşılık kalesinde ise 14 gol gördü. Dış saha sıralamasında ise Fırtına 4 puan ile 17. sırada yer aldı ve galibiyet elde edemedi.

SİVAS HAZIRLIKLARI SÜRDÜ

Bordo mavililer, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 20. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarını dün saat 15.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Taktik çalışma üzerinde durulurken, Eren Elmalı takımdan ayrı koşu yaptı.