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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Onuralp Çevikkan için sakatlık açıklaması!

Trabzonspor'dan Onuralp Çevikkan için sakatlık açıklaması!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan için sakatlık açıklaması yapıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 14:44 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 15:09
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Trabzonspor'dan Onuralp Çevikkan için sakatlık açıklaması!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan için sakatlık açıklaması yapıldı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbolcumuz Onuralp Çevikkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Onuralp Çevikkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Perşembe günkü antrenmanında sağ elinde ağrı hisseden oyuncumuz Onuralp Çevikkan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ el ikinci parmağında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza cerrahi operasyon planlanmaktadır" dedi.

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