Gelecek Fırtına'nın

Trabzonspor, 2024-2025 sezonunda zirve yarışından uzak kalsa da geleceğe dair olumlu adımlar atıyor. Mevcut kadroda yer alan genç ve gelecek vaat eden potansiyelli yıldızlar bordo-mavililere umut aşılıyor. Gelecek için olumlu sinyaller vermeye başlayan Fırtına, kupadaki 3-0'lık Alanyaspor maçı ve ligdeki 5-0'lık Antalyaspor zaferiyle beraber kadro iskeletini kurmaya başladı.

GELECEK VAAT EDİYORLAR

Şenol Güneş'in yönetiminde birçok gelecek vaat eden yıldız isim dikkat çekmeye başladı. Savunmada 22 yaşındaki Arseniy Batagov ve 21 yaşındaki Serdar Saatçı, sağ bekte 23 yaşındaki Pedro Malheiro, orta sahada 25 yaşındaki Batista Mendy, 24 yaşındaki Umut Güneş ve 24 yaşındaki Muhammed Cham, kanatta 19 yaşındaki Cihan Çanak gibi isimler gelinen noktada öne çıkmayı başardı.

İDEAL İLK 11'İ YAKALIYOR

En doğru kadroyu kurmak için çaba gösteren teknik direktör Şenol Güneş, yavaş yavaş ideal 11'ini bulmaya başladı. Sağ bekte attığı şık gollerle yıldızı parlayan Pedro Malheiro, savunmanın merkezinde artık formasına ısınan Arseniy Batagov, orta sahada önemli bir 3'lü kuran Mendy, Umut ve Cham ile rotasyonda sık sık kendisine yer edinen Cihan Çanak, son günlerde taraftarların da gözüne girdi.

AVUSTURYA'DA YAKIN TAKİP

Muhammed Cham, Avusturya Milli Takımı tarafından yakından izleniyor. 24 yaşındaki yıldızın Trabzonspor'da yakaladığı çıkışın Avusturya Teknik Direktörü Ralf Ragnick tarafından beğenildiği bildirildi. Avusturya basınındaki haberlerde Cham'ın Trabzonspor'daki maçlarının Ralf Ragnick'in yardımcıları tarafından takip edildiği aktarıldı.

MÜTHİŞ SKOR KATKISI

Trabzonspor'daki adaptasyon sürecini tamamlayan ve takıma ısınan Muhammed Cham, skor katkısıyla alkışları topluyor. Özellikle asistleriyle dikkat çeken 24 yaşındaki orta saha son 8 maçta 4 gol, 7 asistle 11 gole direkt etki etti.

PORTEKİZ'DE SES GETİRDİ

Antalyaspor maçında attığı 3 golle hat-trick yapan Pedro Malheiro, ülkesi Portekiz'de ses getirdi. 23 yaşındaki sağ bekin hem klas golleri hem de performansı büyük beğeni topladı. Portekiz basınında, Malheiro'nun ilerleyen dönemde ülkesinin büyük kulüpleri olan Sporting Lizbon, Porto ve Benfica gibi takımlara gidebileceği ifade edildi.

BATAGOV FORMAYA ISINDI

Ukrayna futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Arseniy Batagov, Trabzonspor'da formasına ısındı. Son 5 maçının tamamında 90 dakika sahada kalan 22 yaşındaki stoper, sol ayağını çok iyi kullanıyor.

POYRAZ DA UMUT VERİYOR

Bordo-mavililerin kadrosunda bulunan 20 yaşındaki forvet Poyraz Yıldırım da gelecek adına umut veriyor. Trabzonspor U19 takımında da performansıyla ses getiren genç Poyraz'ın ilerleyen dönemlerde daha fazla şans bulması bekleniyor.