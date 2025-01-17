Ankara’da ziyaret

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Ankara'da ziyaretlerde bulundu. Başkan Ertuğrul Doğan'ın önceden hazırlanan ve şu an proje aşamasında olan bazı projeleri sorumlu bakanlıklarla paylaştığı belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da bu ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Bayraktar, "Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ı Bakanlığımızda ağırladık. Ülkemizin en değerli kulüplerinden biri olan Trabzonspor'umuzu daha da ileri taşıyacak projelerini kendisinden dinledik. Trabzon'umuzun medarıiftiharı olan Trabzonspor'un başarılarının daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.