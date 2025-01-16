Hücum ve savunma

Fırtına 30 gol atarken, rakiplerine 24 kez geçit verdi. Karadeniz devinin ikinci yarılardaki üstünlüğü ve hücumdaki çeşitliliği dikkat çekiyor.

SAĞ GÖSTERİP SOL VURDU

Fırtına, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında rakip fileleri 30 kez sarstı. Bu gollerin dağılımı dikkat çekti. Karadeniz devinin gollerinin 5'i sağ ayakla, 8'i sol ayakla, 6'sı kafa vuruşuyla ve 5'i de penaltıdan geldi.

İKİNCİ YARIDA ATIYOR

Bordo-mavililer, maçların ikinci yarısında daha etkili bir performans sergiliyor. Gollerin yarılara göre dağılımında ise ilk yarıda 8, ikinci devrede 22 gol attı. Bu istatistikle bordo-mavililer ikinci yarılarda daha baskılı olduğunu gösteriyor.

İKİNCİ DEVREDE 13 GOL

Karadeniz devi, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında 24 gol yedi. Maçların ilk yarılarında rakiplerine 11 kez geçit veren Fırtına, 13 golü de ikinci yarılarda kalesinde gördü. Takımın maç sonlarına doğru savunma performansında düşüş yaşadığı görülüyor.