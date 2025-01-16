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Haberler Trabzonspor Banza kasırgası

Banza kasırgası

Simon Banza, Onuachu'nun geçen sezonluk performansına şimdiden yaklaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Banza kasırgası

Sezon başında Braga'dan 2 milyon euro bedelle bir yıllığına kiralanan 28 yaşındaki yıldız, Süper Lig'de şu ana kadar Trabzonspor'un gol yollarındaki en etkili ismi oldu. Ligde 18 karşılaşmada 30 gol üreten bordo-mavili takımda 15 maça çıkan Banza, 12 kez ağları sarstı. Konya, F.Bahçe ve Adana Demir'e ikişer gol atan Demokratik Kongolu futbolcu; Hatay, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Samsun ve Antalya müsabakalarında ise birer kez fileleri sarstı. 9 maçta skor üretti.

ONUACHU'YA 3 GOL KALDI

Simon Banza, Trabzonspor'da geçen sezon görev yapan Onuachu'dan daha golcü bir dönem yaşadı. Nijeryalı forvet, geçen sezon aynı dönemde 9 gol kaydetmiş daha sonra milli takım kampı ve sakatlıklar nedeniyle sezonu 15 gol ile tamamlamıştı. 28 yaşındaki forvet, ligin ikinci yarısındaki 18 maçta 3 gol daha atması halinde Onuachu'nun geçen sezon sonundaki gol sayısını yakalamış olacak.

KRALLIKTA İKİNCİ SIRADA

Banza, ligde gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor. Demokratik Kongolu futbolcu, 13 golle zirvede yer alan Başakşehirli Piatek'in arkasında yer alıyor. Bu oyuncuları 10'ar golle Beşiktaşlı İmmobile, Eyüpsporlu Thiam, Galatasaraylı Barış Alper ve Osimhen takip ediyor.

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