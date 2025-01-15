TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Zubkov yarışı! Yeni teklif yolda

Trabzonspor'un sağ kanat listesinin ilk sırasında Oleksandr Zubkov var. Karadeniz devi, 28 yaşındaki futbolcu icin Shakhtar Donetsk'e once 3 milyon euro önermişti. Kabul edilmeyince 4 milyon euro teklif etmişti. Goruşmeler bu şekilde surerken, MLS ekibi San Diego de Zubkov ile ciddi şekilde ilgilenmeye başladı. Hatta Ukraynalı yıldız, sosyal medya hesabından San Diego'nun bazı paylaşımlarını da beğendi. Bu gelişme sonrası bordo mavililer, 4 milyon euro'ya kadar cıkardığı teklifi guncelleme kararı aldı. Fırtına, Shakhtar Donetsk'e yeni bir oneri daha sunacak.

HER TAKIMA LAZIM

Shakhtar ile Antalya'da kampta bulunan 1.82 boyundaki futbolcu durumun netleşmesini bekliyor. Takımının son iki antrenmanına katılmayan Zubkov'un tercihinin MLS mi yoksa Trabzonspor mu olacağı net değil. Ama her iki kulübün yaptığı teklifler Ukrayna ekibi tarafından kabul görmedi. Zubkov, Şenol Guneş'in aradığı tarzda bir futbolcu. Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Forvette bile oynayabiliyor. Yani Güneş'in istediği joker özelliklerini taşıyan bir isim.

8 MİLYON EURO

Shakhtar Donetsk kulubu ile 2027 yılına kadar sozleşmesi olan 1.82 boyundaki yıldızın piyasa değeri 8 milyon euro. Oleksandr Zubkov, bu sezon Ukrayna Premier Lig'de cıktığı 12 macta 5 gol atıp 5 de asist yaptı.

TRABZONSPOR'UN GELECEK PLANLARI

Trabzonspor, ara transfer doneminde kadrosunu guclendirerek hem bu sezonki performansını artırmayı hem de gelecek sezonun iskelet kadrosunu oluşturmayı hedefliyor. Zubkov'un joker ozellikleri, Karadeniz temsilcisinin bu transferde neden bu kadar ısrarcı olduğunu açıklıyor.