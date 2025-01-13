  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Spor yazarları Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 08:42 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 08:46
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçını değerlendirdi

YUNUS EMRE SEL - ÖZLEMİŞTİK

Büyük sıkıntılarla geçen sezonun ilk yarısının son maçı, son haftalardaki takım oyunundaki gelişimin, ön alan baskısının ama zaman zaman da pozisyon alma hatalarındaki eksikliklerin dikkat çektiği bir maç oldu. Edin Visca usta işi şekilde kaptığı topu Banza'ya atarak, kazandırdığı gol, bir tecrübenin, usta ayakların ama hepsinden önemlisi oyun zekasının ürünüydü.

Spor yazarları Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçını değerlendirdi

Edin Visa sadece bu anda değil oyunun genelinde takımı ayakta tutan isim oldu ki, ikinci golde attığı muazzam asist, yaşı itibariyle oyun temposunu kaybettiği yönünde yapılan eleştirilere cevap verir nitelikteydi. Visca kendisine ayak uyduran Malheiro'yu görünce adeta şov yapmaya dönüştürdü işi. Üçüncü goldeki savunma arkası pasında Malheiro'nun sağ bek olmasına rağmen forvetleri kıskandıran vuruşu, uzun zamandır özlenen hücum bindirmelerinin gerçekleştiğinde futbolun da ne kadar güzelleştiğini bir kez daha gösterdi. Visca'dan bu kadar övgüyle bahsederken üç gol atan ve üçü de büyük bir çalışmanın, azmin ama en önemlisi yeteneğin geri dönüşü olarak dikkat çeken Malheiro'ya vurgu yapmamak olmaz.

Spor yazarları Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçını değerlendirdi

Bir sağ bekin bu kadar hücum yüküne katkı sağlaması, ofansif olarak sorumluluk alması çok alışık olduğumuz bir durum değil. Pedro Antalyaspor'a karşı hem ekstra oynadı, hem de kendisine yapılan yatırımın karşılığını vermeyi başardı.
Trabzonspor son haftalarda ön alan baskısını daha çok yapan, dikine daha çok pas üretmeye çalışan ve aslında Şenol Güneş hocanın ilk geldiğinde söylediği gibi, taraftarın istediği coşkulu oyunu oynamaya çalışan bir görüntüye büründü.

Spor yazarları Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçını değerlendirdi

Ama bu oyunu oynarken hatalar olmuyor mu, oldukça fazla oluyor.

Geri dönüşlerdeki savunma ile orta saha arasındaki pas bağlantısının yeteri gibi kurulamaması en dikkat çekici unsurlar. Malheiro ve Visca'nın performansı şunu gösterdi ki, bir oyuncu bile gününde olduğunda çok şeyi değiştirebiliyor.

Spor yazarları Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - ŞAHLANDI UŞAKLAR!

İlk 15 dakikası hariç, son yıllarda izlediğim en muhteşem Trabzonspor'du! Maça gitmeyen bordo-mavili taraftarların 'keşke bu zafere tribünlerden tanıklık etseydik' dediklerini duyar gibi oluyorum. Trabzonspor'un hafta içinde oynadığı kupa maçından sonra Fotomaç'taki ve A Spor'daki yorumlarımda 'Şenol Güneş Oyun Buldu!' demiştim. Evet Trabzonspor, dün büyük bir patlama yaptı. Futbol resitali eşliğinde gövde gösterisi yaptı. Trabzonspor'un kötü saha sonuçlarından sonra hep şunu söyledik durduk: "Bu kadrodan bu kadar kötü oyun çıkmaz. Takım koşmuyor, savaşmıyor…' Dünkü Trabzonspor'u ne kadar övsek azdır.

Spor yazarları Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor, ilk 15 dakikadan sonra Antalyaspor'un üzerine dalga dalga gitti. Attığı kadar da kaçırdı Fırtına! Bu Fırtına bir yerde kopacaktı ve TSunamiye dönüşen Trabzonspor, Antalyaspor'a gol oldu yağdı! Pedro Malheiro, bir sağ bekten daha fazlası olduğunu gösterdi, birbirinden müthiş üç gol attı. Ya Edin Visca'ya ne demeli! Trabzonspor'un 'Atom Karıncası' gibiydi. Öyle akıl dolu üç asist yaptı ki… Dünkü maçta Trabzonspor'un hücumcuları biraz daha becerikli olsaydı, Visca 5-6 asistle görülmemiş bir rekor kırardı. Çok büyük oyuncu… Yürekli bir usta…

Spor yazarları Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçını değerlendirdi

Uğurcan Çakır'a ilk 15 dakika hariç hiç iş düşmedi! Batagov ve Lundstram savunmanın tandeminde kusursuzdu! Umut Güneş-Mendy orta sahayı ayakta tutmakla kalmadı, hem savunmaya hem de hücuma müthiş destek verdi. Nwakaeme topu ayağına aldığında üç Antalyasporlu oyuncu ile boğuşmak zorunda kaldı. Birçok ikili mücadeleden galip ayrıldı. 4. gol öncesinde muazzam bir slalom yaptı. Muhammed Cham, 10 numara futbol oynadı. Attığı goldeki sürati ve vuruş kalitesiyle Messi'yi hatırlattı bizlere…

Spor yazarları Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçını değerlendirdi

Hakem Cihan Aydın, özellikle Visca'ya yapılan 2 faulü görmedi veya görmezden geldi. Bilemiyorum… Ama ilk faulde yan hakem Mehmet Akıncık, ikinci faulde de Kerem Ersoy, gözünün önünde Visca'nın hırpalanmasına kayıtsız kaldı. 81'de maçın yıldızı Malheiro'ya yapılan faülde yine sahada hakem yok gibiydi. Hakemlerin Trabzonspor aleyhine hatalar yapmasına alıştık. Artık normalleştirdiler zaten… Ama unutmasınlar ki, dün izlediğimiz Trabzonspor, hakemleri de yener!

Spor yazarları Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçını değerlendirdi

Şenol Güneş bulduğu bu güzel oyunda ve bu kadroda ısrar etmeli. Geçen hafta A Spor'da 90+1 programında Trabzonspor için 'Transfer çözüm değil. Oyun bulmak lazım. Savaşmak ve koşmak lazım. İnanmak lazım' demiştim. Dün bunların hepsi vardı Trabzonspor'da. Özellikle de Visca ve Nwakaeme böyle oynamaya devam ederse, Trabzonspor kolay kolay maç kaybetmez… Sezon başından beri etkili olamayan yeni transferler için 'Abdullah Avcı'yı, yönetimi ve scout birimini' çok eleştirmiştik. Malheiro, Muhammed Cham, Banza, Batagov ve stoperde Lundstram Trabzonspor formasını sahiplenince kaliteleri ortaya çıktı.

Spor yazarları Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçını değerlendirdi

O zaman bize de özeleştiri yapmak düşer! Biraz haksızlık etmişiz, bu transferlerin altında imzası olanlara… Bu kadro iş yapar arkadaşlar! İşte Trabzonspor bu! Yönetimin de nokta atışı transferler yapması lazım. 4-5 transfer yerine 1-2 yıldız oyuncu mesela… Akyazı'daki her maçta tribünler dolarsa ve Trabzonspor'da böyle oynarsa, birkaç yıl içinde ufukta yeni bir lig şampiyonluğu güneş gibi doğar!

O isme dikkat çekti: G.Saray'ın cesur yüreği
G.Saray'a yeni Chicratio yolda!
DİĞER
EuroLeague maçı yayın detayları:Anadolu Efes-LDLC ASVEL maçı nerede, hangi kanalda yayınlanacak?
İstanbul'da ihale yolsuzluğuna şafak operasyonu: Gözaltı kararı verilenler arasında CHP'li Rıza Akpolat da var
F.Bahçe stoper için hedefini belirledi!
Ahmet Çakar'dan Atilla Karaoğlan yorumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'ya övgü dolu sözler! Fırtına'ya övgü dolu sözler! 08:42
13 Ocak Pazartesi günü hangi maçlar var? 13 Ocak Pazartesi günü hangi maçlar var? 07:47
G.Saray maçı sonrası Dzeko'dan olay paylaşım! G.Saray maçı sonrası Dzeko'dan olay paylaşım! 01:05
F.Bahçe'den G.Saray'a tepki paylaşımı! F.Bahçe'den G.Saray'a tepki paylaşımı! 01:05
Çağdaş Atan'dan flaş Beşiktaş açıklaması Çağdaş Atan'dan flaş Beşiktaş açıklaması 01:05
Okan Buruk: Konsantrasyon devam edecek Okan Buruk: Konsantrasyon devam edecek 01:05
Daha Eski
Barcelona'dan görkemli kupa zaferi! Barcelona'dan görkemli kupa zaferi! 01:05
Öztürk'ten F.Bahçe, TFF ve VAR tepkisi! Öztürk'ten F.Bahçe, TFF ve VAR tepkisi! 01:05
Başakşehir'de kazanan G.Saray! Başakşehir'de kazanan G.Saray! 01:05
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:05
İngiltere Altay Bayındır'ı konuşuyor! İngiltere Altay Bayındır'ı konuşuyor! 01:05
Ara transfer dönemi harcama limitleri açıklandı! Ara transfer dönemi harcama limitleri açıklandı! 01:05