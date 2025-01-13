Şampiyon boksörden imza

Trabzonspor, Dünya ve Avrupa şampiyonu Milli boksör Havvanur Kethüda'yı renklerine bağladı. Papara Park'ta düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetici Gözde Atasoy ile Havvanur Kethüda katıldı. Havvanur Kethüda, "Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Trabzonspor'da spor hayatımı sürdüreceğim için son derece mutluyum. Bordo-Mavili forma altında yeniden Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları kazanmayı hedefliyorum. En büyük arzum da Olimpiyat şampiyonluğu" dedi.