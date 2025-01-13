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Haberler Trabzonspor Sağ bekten fazlası

Sağ bekten fazlası

Trabzonspor'un Portekizlisi yaptığı hat-trick ile düne damgasını vurdu. Attığı üç jeneriklik golle takımına galibiyeti getiren ve izleyenleri kendisine hayran bırakan Malheiro, bir sağ bekin verebileceği maksimum katkıyı verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Sağ bekten fazlası

Trabzonspor aradığı sağ beki bulmuşa benziyor. Sezon başında Portekiz ekibi Boavista'dan 2 milyon Euro'ya transfer edilen Pedro Malheiro, son haftalarda sergilediği performansla dikkat çekiyor. Antalya galibiyetinin de mimarlarından birisi olan 23 yaşındaki Portekizli futbolcu, hücumda harikalar yaratıyor. Bir sağ bek oyuncusundan alınabilecek maksimum katkıyı vermeye başlayan Malheiro, dün de attığı iki golle Papara Park'a damgasını vurdu ve izleyenleri bir kez daha kendisine hayran bıraktı. İLK olarak 52'de Visca'nın güzel ortasına ceza alanı içerisinde iyi yükselen Malheiro aşırtma bir vuruşla kaleciyi çaresiz bıraktı. Takımını 2-0 öne geçiren isim olan Portekizli, 64'te farkı 3'e çıkardı. Yine Visca'nın pasında bu kez ceza alanına girerken sağdan gelişine harika bir şutla köşeyi buldu. 87'de bu kez ceza alanı dışndan köşeyi gören Malheiro, izleyenleri adeta büyüledi ve bir sağ bek oyuncusu olarak hat-trick yapmayı başardı. Portekizli kariyerinde bir ilki de başarmış oldu.

VISCA'DAN ASİST ŞOV

Bordo-mavili takımın Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca dün gol atamadı ancak yaptığı asistlerle takımına yön verdi. Takımının kaydettiği ilk 3 golde de birbirinden güzel asistlere imzasını atan 34 yaşındaki futbolcu yaptığı 3 asistle beğeni topladı. 85'te oyundan çıkan Visca'yı bordo-mavili tribünlerde ayakta alkışladı.

AHLAKSIZLIK YAPMAYIN

Trabzonspor'da karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın ve VAR odasına tepki hakimdi. İlk yarıda ceza alanı içerisinde Petrusenko'nun Muhammed Cham'ı düşürdüğü pozisyonda verilen devam kararını eleştireN bordo-mavililer sosyal medya hesabından tepki koydu: "Biz sahada rol yapmıyoruz! Siz de masada ahlaksızlık yapmayın!"

EREN KALSIN İSTERİM

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, ismi G.Saray ile anılan oyuncusu Eren Elmalı hakkında konuştu. Eren'in takımda kalmasını istediğini belirten Güneş, "Eren Elmalı bizim oyuncumuz, bana sorarsanız ben gitmesini istemem. Ama eğer giderse de yerine birini bakarız. İsteyen takımın oyuncuya teklif yapması doğru değil. Kulübe teklif yapmalı. Alacak olan parasını verir biz de kendi yolumuza bakarız" dedi.

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