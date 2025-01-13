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Haberler Trabzonspor Harcama limitlerinde Trabzonspor önde

Harcama limitlerinde Trabzonspor önde

Türkiye Futbol Federasyonu kulüpler için harcama limitlerini açıkladı. İlk olarak yüzde 30'luk sapmayı iptal kararını geri çeken TFF, daha sonra takımların limitlerini duyurdu. Açıklanan tabloya göre Trabzonspor yüzde 30 sapma dahil 4 milyar 983 milyon 615 bin 510 liralık limit hakkına sahip. Fenerbahçe yüzde 30 sapma dahil 2 milyar 381 milyon 740 bin 752 lira ile ikinci, Galatasaray yüzde 30 sapma dahil 2 milyar 293 milyon 888 bin 55 lira ile üçüncü sırada geldi. Beşiktaş ise yüzde 30 sapma da dahil olunca 1 milyar 195 milyon 663 bin 318 lirayla listede 4. sıraya geldi. En az limit ise 131 milyon 857 bin 666 lira ile Adana Demirspor'un oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Harcama limitlerinde Trabzonspor önde
Türkiye Futbol Federasyonu kulüpler için harcama limitlerini açıkladı. İlk olarak yüzde 30'luk sapmayı iptal kararını geri çeken TFF, daha sonra takımların limitlerini duyurdu. Açıklanan tabloya göre Trabzonspor yüzde 30 sapma dahil 4 milyar 983 milyon 615 bin 510 liralık limit hakkına sahip. Fenerbahçe yüzde 30 sapma dahil 2 milyar 381 milyon 740 bin 752 lira ile ikinci, Galatasaray yüzde 30 sapma dahil 2 milyar 293 milyon 888 bin 55 lira ile üçüncü sırada geldi. Beşiktaş ise yüzde 30 sapma da dahil olunca 1 milyar 195 milyon 663 bin 318 lirayla listede 4. sıraya geldi. En az limit ise 131 milyon 857 bin 666 lira ile Adana Demirspor'un oldu.
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