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Haberler Trabzonspor Efsane geri döndü

Efsane geri döndü

Fırtına, futbolu ve golleriyle sezonun en iyi maçını oynadı. Trabzonspor, kupada farklı kazandığı Alanyaspor maçından sonra ligde Antalyaspor önünde gol şov yaptı. Malheiro hat-trick yapıp parlarken diğer iki golü Simon Banza ve Muhammed Cham attı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Efsane geri döndü

Trendyol Süper Lig'de 19. haftada Trabzonspor sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. Bordo- mavililer, sezonun en iyi futbolunu oynarken, atılan müthiş goller ayakta alkışlandı. Mücadelede Antalyaspor daha iyi başlarken 9'da önce Samudio'nun şutunda Uğurcan kurtardı, ardından Kaluzinski'nin topu direkten döndü. 12'de Samudio yine Uğurcan'ı geçemedi. 21'de ise Fırtına'nın en net atağında gol geldi, Edin Visca kaptığı topta Simon Banza'yı golle buluşturdu: 1-0

PEDRO MALHEIRO FIRTINASI

İkinci yarıda Pedro Malherio rüzgarı vardı. Kariyer maçını oynayan Portekizli sağ bek, 52. dakikada Edin Visca'nın ortasında müthiş bir kafa golü attı: 2-0. Malheiro, 64'te ise 3-0'ı sağlayan golü attı. 23 yaşındaki futbolcu müthiş şutla tribünleri sevince boğdu. 70'te Simon Banza'nın pasında Cham düzgün bir son vuruşla işi bitirdi: 4-0, Pedro Malheiro, 87'de yine şık bir gol attı, hat-trickle 5-0'ı sağladı. Alanyaspor'u kupada 3-0 yenen Trabzonspor, Antalyaspor'u da gole boğdu.

RETRO FORMA BEĞENİLDİ

Bordo-Mavili kulüp tarafından üretilen Retro formalar tam not aldı. Kulüp mağazalarında da satışa sunulan retro ürünlerini dün karşılaşma öncesinde ısınmada Trabzonsporlu futbolcular da giydi. Bordo-mavili futbolcular Antalyaspor maçı öncesi ısınmaya ligde şampiyon olarak tamamlanan 1976-1977 sezonunun anısını yaşatan özel retro çubuklu formalarla çıktı.

TRİBÜNLER TAM DOLMADI

Trabzonspor taraftarları dünkü Antalyaspor karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar dikkat çekerken, sadece maraton tribününde yoğunluk gözlemlendi. Maç öncesinde ise Papara Park'ta Ferdi Tayfur ağırlıklı daha çok arabesk müzikler çalındı.

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