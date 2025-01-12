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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da telafi zamanı! İşte Şenol Güneş'in Onvo Antalyaspor maçı 11'i

Trabzonspor'da telafi zamanı! İşte Şenol Güneş'in Onvo Antalyaspor maçı 11'i

Trabzonspor bugün Antalyaspor’u konuk ediyor. Fırtına kazanarak üst sıralara doğru tırmanışa geçmeyi planlıyor. Ligde geçen hafta Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 3-0 yenen bordo-mavili takım, Antalyaspor karşılaşmasını kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. İşte zorlu maç öncesi Trabzonspor'un muhtemel 11'i.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Trabzonspor'da telafi zamanı! İşte Şenol Güneş'in Onvo Antalyaspor maçı 11'i

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında bugün Antalyaspor'u ağırlıyor. Ligde geçen hafta Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 3-0 yenen bordo-mavili takım, Antalyaspor karşılaşmasını kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Karadeniz devi, 17 maç sonunda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 19 puanla 14. sırada yer alıyor. Ligde son 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 6 kez kaybeden Fırtına, son 5 maçta ise sadece bir kez kazanabildi. Trabzonspor bugün kazanarak sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamlamak istiyor. Sakat olan Draguş dışında eksik yok.

OKAY YOKUŞLU KADRODA

Sakatlığı nedeniyle son 6 Süper Lig karşılaşmasında forma giyemeyen Okay Yokuşlu, Antalyaspor sınavının 21 kişilik kadrosunda yer alacak. Fiziksel eksiklikleri bulunan 30 yaşındaki ön liberonun ilk 11'de olması beklenmiyor.

FIRTINA ÖNDE: 43-15

İki takım o günden bugüne kadar 56'sı Süper Lig, 12'si 2'nci Lig ve 8'i Türkiye Kupası olmak üzere 76 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 43, Antalyaspor'un 15 galibiyeti bulunurken, 18 maç berabere bitti. Ligdeki 56 maçta Fırtına'nın 32, Antalyaspor'un 14 galibiyeti var. 10 maç da berabere sonuçlandı.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Fırtına'da bugünkü Antalya maçına Banza, Eren, Uğurcan, Ozan ve Okay kart sınırında çıkacak. Bu futbolcular kart görmeleri halinde Sivas sınavında forma giyemeyecek. Teknik ekip bu isimleri uyardı. Galatasaray'a gitmesi beklenen Eren bugün de yok.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batagov, Arif, Mendy, Umut Güneş, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza

Antalyaspor: Kenan, Bünyamin, Güray, Bahadır, Kelven, Safuri, Petrusenko, Kaluzinski, De Stereek, Samudio, Larsson

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