Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Samsunspor deplasmanında kaybeden ev sahibi takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'u mağlup etmişti. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, güçlü rakibi karşısında kazanarak çıkış arıyor. Ligde 19 puanla 14. sırada yer alan Trabzonspor'un Onvo Antalyaspor karşısında nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı ise merak ediliyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada hata yapmak istemeyen Antalyaspor ise puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Alex de Souza yönetiminde sezona devam eden Akdeniz temsilcisi, son 2 maçını da kaybederek 21 puanla 12. sırada bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TRABZONSPOR - ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'İn 19. haftasında oynanacak Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçı 12 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR - ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ONVO ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Alt sıralardan çıkmak isteyen Trabzonspor ile kötü gidişe dur demek isteyen Antalyaspor'un muhtemel 11'leri belli oldu:

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Umut, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza

Antalyaspor: Kenan, Bünyamin, Güray, Bahadır, Kelven, Safuri, Petrusenko, Kaluzinski, De Stereek, Samudio, Larsson

TRABZONSPOR'DA 5 OYUNCU SINIRDA

Süper Lig'in 18. hafta maçında Samsunspor'a kaybeden Trabzonspor, Antalyaspor karşısında yaralarını sarmak istiyor. Taraftarı önünde kazanmayı amaçlayan bordo-mavililerde 5 futbolcu sınırda yer alıyor. Banza, Eren, Uğurcan, Ozan ve Okay sarı kart ceza sınırında bulunurken, bugün kart görmeleri durumunda Sivasspor maçında forma giyemeyecekler. Sarı kart cezasından dolayı Samsunspor maçında oynayamayan Batista Medy ise 19. hafta maçında kadroda olacak.

EREN ELMALI OYNAYACAK MI?

Transfer sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Eren Elmalı'nın Galatasaray ile anlaştığı belirtildi. Konu hakkında herhangi bir resmi açıklama gelmezken, genç oyuncunun Antalyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Devre arasında sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacağı tahmin edilen A Milli futbolcunun yerine Arif'in şans bulacağı tahmin ediliyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 77. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'İn 19. haftasında karşı karşıya gelecek Trabzonspor ile Antalyaspor 79. randevularına hazırlanıyor. Bugüne kadar oynanan 76 maçın 43'ünü Trabzonspor kazanırken, 15 mücadeleden de Antalyaspor üstün ayrıldı. 18 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

SAKAT OYUNCULARDAN SEVİNDİREN HABER

Trabzonspor'da sakatlıklarından dolayı uzun süredir forma şansı bulamayan Savic ve Okay Yokuşlu'dan sevindiren haber geldi. Antrenmanlara başlayan oyuncular, Teknik Direktör Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda Antalyaspor karşısında forma giyebilecek. Draguş'un tedavisine ise devam edildiği öğrenildi.

SIMON BANZA GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Yaz transfer döneminde Braga'dan Trabzonspor'a kiralanan Simon Banza gollerini atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Samsunspor maçını da boş geçmeyen 28 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon oynadığı 14 maçta 11 gol ve 1 de asist kaydetti.

ANTALYASPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Alex de Souza yönetiminde sezona etkili başlayan ancak son 2 maçını da kaybeden Onvo Antalyaspor, Trabzonspor karşısında çıkış arıyor. 17 maç sonunda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Akdeniz temsilcisi, 21 puanla 12. sırada yer alıyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Trabzonspor -Onvo Antalyaspor maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Akıncık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemlğini ise Süleyman Bahadır üstlenecek.

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