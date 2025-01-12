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Haberler Trabzonspor Şenol Güneş'ten Galatasaray'a Eren Elmalı tepkisi!

Şenol Güneş'ten Galatasaray'a Eren Elmalı tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor evinde ağırladığı Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş Eren Elmalı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in açıklamaları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 19:16 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 19:27
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Şenol Güneş'ten Galatasaray'a Eren Elmalı tepkisi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının 5-0'lık Onvo Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, son günlerde adı Galatasaray ile anılan Eren Elmalı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Güneş'in açıklamaları...

"EREN ELMALI'NIN GİTMESİNİ İSTEMEM"

"Eren Elmalı bizim oyuncumuz, ben gitmesini istemem. Ama eğer giderse de yerine birini bakarız. Ama isteyen takımın oyuncuya teklif yapması doğru değil. Kulübe teklif yapmalı. Alacak olan kulüp bunu bilmeli. Kafa karıştırmak doğru değil. Konuşulmuş olduğunu biliyoruz. O zaman alacak olan parasını verir biz de kendi yolumuza bakarız."

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