Şenol Güneş'ten Galatasaray'a Eren Elmalı tepkisi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının 5-0'lık Onvo Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, son günlerde adı Galatasaray ile anılan Eren Elmalı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Güneş'in açıklamaları...

"EREN ELMALI'NIN GİTMESİNİ İSTEMEM"

"Eren Elmalı bizim oyuncumuz, ben gitmesini istemem. Ama eğer giderse de yerine birini bakarız. Ama isteyen takımın oyuncuya teklif yapması doğru değil. Kulübe teklif yapmalı. Alacak olan kulüp bunu bilmeli. Kafa karıştırmak doğru değil. Konuşulmuş olduğunu biliyoruz. O zaman alacak olan parasını verir biz de kendi yolumuza bakarız."