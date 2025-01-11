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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Jens Petter Hauge'ye kanca!

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Jens Petter Hauge'ye kanca!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Bordo-mavililer, Frankfurt’un Norveçli oyuncusu Jens Petter Hauge’yi listesine ekledi. Asıl mevkisi sol kanat olan 25 yaşındaki futbolcu, sağ kanat ve 10 numarada da oynuyor. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Jens Petter Hauge'ye kanca!

Bordo-mavililer, transfer çalışmalarına 4 koldan devam ediyor. Şenol Güneş'in isteğiyle öncelikli olarak stoper, kanat ve orta saha takviyesi yapacak olan Karadeniz devi, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un sol kanat oyuncusu Jens Petter Hauge'yi listesine aldı. Sezonun ilk yarısını eski takımı Bodø/ Glimt'te geçiren 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 276 maçta 55 gol ve 52 asistlik performansıyla Güneş'in 'skor üretebilen bir kenar oyuncusu' isteğini karşılayabilecek bir isim olarak ön plana çıkıyor. Bodo formasıyla bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi maçlarında forma giyen Norveçli futbolcu, 12 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.

DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO

Sol ve sağ kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Jens Petter Hauge'nin kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri ise 4.5 milyon euro olan yıldız, Norveç Milli Takımı'nda da 11 kez oynadı, 1 gol attı.

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