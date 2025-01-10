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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan sol bek operasyonu: İşte gündemdeki isimler!

Trabzonspor'dan sol bek operasyonu: İşte gündemdeki isimler!

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor, ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavililer, sol bek pozisyonunu güçlendirmek için harekete geçti. Eren Elmalı'nın transferinden elde edilecek yaklaşık 3.5 milyon euroluk gelir, yeni oyuncu alımlarında kullanılacak. İşte Fırtına'nın listesindeki sol bek adayları... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Trabzonspor'dan sol bek operasyonu: İşte gündemdeki isimler!

Trabzonspor, ara transfer dönemi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bordo-mavililer; sol bek için harekete geçti. Eren Elmalı'nın yerini doldurmak isteyen Karadeniz devi, bu satıştan gelecek geliri transferde kullanacak. Eren Elmalı'dan yaklaşık 3.5 milyon euroluk bir gelir elde edecek Trabzonspor, önemli isimleri listeye aldı. Fırtına'da Ghislain Konan başta olmak üzere Atletico Madrid'den Reinildo ve Boavista'dan Bruno Onyemaechi gibi isimler öne çıkıyor.

KONAN'LA ÖN GÖRÜŞME YAPILDI

Şu an bonservisi elinde olan Konan ile bir ön görüşme yapıldı. Fildişili oyuncunun yarım sezon futbol oynamamış olmasından dolayı fiziksel durumu detaylıca incelenecek. 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor dışında birçok takımla görüşüyor. Sol bek için aday bir diğer isimse Malheiro'nun da transfer edildiği Boavista'da oynayan Bruno Onyemaechi... 25 yaşındaki sol bek için maliyet araştırması yapılıyor. İspanya basını da Atletico Madrid'den Reinildo Mandava'yı Trabzonspor'un izlediğini duyurdu.

NWAKAEME'NİN TAKIM ARKADAŞI

Sol bek adayları arasında yer alan Ghislain Konan, aynı zamanda Trabzonspor'un yıldız ismi Anthony Nwakaeme'nin eski takım arkadaşı. İkili Suudi Arabistan'da Al-Fayha takımında beraber oynamıştı. Fildişili Konan, 29 yaşında ve 7 Eylül'de Al Nassr'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulübe imza atmadı.

REFERANSI SAĞLAM

Transfer listesinde yer alan Bruno Onyemaechi konusunda olumlu referans dikkat çekiyor. Nijeryalı sol bek; vatandaşı Anthony Nwakaeme tarafından iyi tanınıyor. Nijerya basınındaki haberde; Onyemaechi'nin Nwakaeme ile aynı takımda buluşma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

ROTASYON OYUNCUSU

İspanya basınındaki haberlerde ismi Trabzonspor'la anılan Reinildo Mandava, Atletico Madrid'de genelde rotasyon oyuncusu olarak öne çıktı. 30 yaşındaki sol bek, bu sezon Diego Simeone tarafından 18 resmi maçta görevlendirildi, 957 dakika süre aldı.

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