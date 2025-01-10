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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Taha Ali'nin transferine ilgi gösteriyor!

Trabzonspor Taha Ali'nin transferine ilgi gösteriyor!

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor’un transfer gündeminde yer alan Somali asıllı İsveçli futbolcu Taha Ali, bordo-mavili ekibin kendisiyle ilgilendiğini doğruladı. Malmö forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Trabzonspor’un somut bir adım atmadığını ancak ilginin farkında olduğunu dile getirdi. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Trabzonspor Taha Ali'nin transferine ilgi gösteriyor!

Trabzonspor'un transfer gündemindeki Somali asıllı İsveçli futbolcu Taha Ali, bordo-mavililerin kendisiyle ilgilendiğini doğruladı. Malmö forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Trabzonspor'un somut taleplerini ve diğer kulüplerin ilgisinin arttığını belirtti. Taha Ali yaptığı açıklamada "Bana baktılar ve ilgi gösterdiler. Bunu biliyorum. O zamandan bu yana muhtemelen daha fazla ilerleme kaydedilmedi" dedi.

BÜYÜK BİR KULÜP

Yıldız futbolcu, "Avrupa'da başka bir kulüpte oynamak için doğru şansın şimdi mi yoksa daha sonra mı olacağını göreceğiz" diye konuştu. Trabzonspor ve genel olarak Türk futbolu hakkında ne düşünüyorsun sorusunu da yanıtlayan Taha Ali, "Trabzonspor büyük bir kulüp, ligi kazandılar ve Stryger Larsen orada oynadı, başarılı oldu. Böyle bir kulübün iletişime geçmesi çok güzel. Bakalım bu ilgi nereye varacak?" görüşünü paylaştı.

25 GOLLÜK KATKI

Malmö ile bu sezon Avrupa Ligi'nde 5, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 6 maça çıkan Taha Ali, İsveç Ligi ile İsveç Kupası'nda 2024 yılında 34 resmi mücadelede oynadı. Taha Ali, Malmö'deki son 2 sezonunda toplam 77 maçta 11 gol atıp 14 asist yaparak, 25 gole direkt etki etti.

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