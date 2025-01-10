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Haberler Trabzonspor Banza şov sürüyor

Banza şov sürüyor

Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Simon Banza, Sörloth, Cornelius ve Onuachu gibi önemli isimlerin skor katkılarını bulunan hafta itibarıyla geride bıraktı. Banza, 105 dakikada bir gol atma ortalaması tutturdu. Simon Banza, Mumammed Cham ile birlikte skor yükünü sırtladı. Cham oynadığı son 7 maçta 3 gol, 7 asist yaparken, Simon Banza ise son 7 maçta 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek Banza'nın bu katkıları sonrası taraftarlar, yönetim kurulunun şimdiden bir hamle yapmasını ve Braga ile görüşülmesini talep ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Banza şov sürüyor

Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Simon Banza, Sörloth, Cornelius ve Onuachu gibi önemli isimlerin skor katkılarını bulunan hafta itibarıyla geride bıraktı. Banza, 105 dakikada bir gol atma ortalaması tutturdu. Simon Banza, Mumammed Cham ile birlikte skor yükünü sırtladı. Cham oynadığı son 7 maçta 3 gol, 7 asist yaparken, Simon Banza ise son 7 maçta 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek Banza'nın bu katkıları sonrası taraftarlar, yönetim kurulunun şimdiden bir hamle yapmasını ve Braga ile görüşülmesini talep ediyor.

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