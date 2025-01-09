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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor Eren Elmalı'nın halefini buldu! İşte hedefteki isim

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor Eren Elmalı'nın halefini buldu! İşte hedefteki isim

Fırtına, Eren Elmalı'yı Galatasaray'a satmak üzere. 24 yaşındaki sol bekin yerine bir futbolcu transfer edilmesi bekleniyor. Afrika sitesi africafootunited, konu ile ilgili bir iddia ortaya attı. Habere göre; şu an bonservisi elinde olan Fildişi Sahilli sol bek Ghislain Konan, Trabzonspor'un gündemine geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor Eren Elmalı'nın halefini buldu! İşte hedefteki isim

Fırtına, Eren Elmalı'yı Galatasaray'a satmak üzere. 24 yaşındaki sol bekin yerine bir futbolcu transfer edilmesi bekleniyor. Afrika sitesi africafootunited, konu ile ilgili bir iddia ortaya attı. Habere göre; şu an bonservisi elinde olan Fildişi Sahilli sol bek Ghislain Konan, Trabzonspor'un gündemine geldi. Son olarak Al Nasr'da forma giyen ve eylül ayından itibaren kulüpsüz olan Konan'ın bordo mavili takımla görüşmelere başladığı ifade edildi. Trabzonspor için Konan'ın doğru isim olduğuna vurgu yapıldı. Futbol hayatına ülkesinde başlayan 29 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında Portekiz'in Guimares takımına transfer oldu. Konan, buradan Vitoria'ya geçiş yaptıktan sonra 2018'de 4 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Reims'e transfer oldu. 2022'de ise Al Nassr'a imza atan Konan, bir sezon Al Fayha'da Nwakaeme ile birlikte forma giydi. 2024 yazında döndüğü Al Nassr'dan eylülde ayrıldı. 1.76 boyundaki sol bek, Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nda da 42 kez forma giydi. Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli futbolcu bugüne kadar 244 kulüp maçına çıkarak 3 gol 21 asist kaydetti.

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