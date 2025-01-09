Trabzon'un dönüşü

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında dün sahasında Alanyaspor'u 2-0 yendi. Ligde alt sıralardan bir türlü uzaklaşamayan ve geçen hafta Samsunspor'a 2-1 yenilen Karadeniz devi, Ziraat Türkiye Kupası'na iyi başlayarak moral buldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Büyük usta Nwakaeme'nin 46. dakikada girmesi Karadeniz devini şahlandırdı. 51. dakikada Cham pasını verdi, Visça, Fırtına'yı 1-0 öne geçirdi.

BANZA 12. GOLÜNÜ KAYDETTİ

58'de Banza farkı ikiye çıkardı: 2-0. Bordo mavililerin en skorer ismi olan 28 yaşındaki Kongolu forvet, bu sezonki 12. golünü attı. Ardından Vişça'nın pasında Nwakaeme klas bir vuruşla skoru ilan etti. Net bir skorla kazanan Trabzonspor, kupayı kazanmayı hedefliyor. Geçen sezon Ziraat Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselme başarısı gösteren Fırtına, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup olmuştu.

16

Türkiye Kupası'nda lige ilk çıktığı 1974-75'te final oynama başarısı gösteren Fırtına, toplam 16 final oynadı, 9'unu kazandı.

BABA FİGÜRÜNDE

Nwakaeme maç sonrası şöyle konuştu: "Ben de hiç ayrılmamak isterdim ama hayatta bazen kontroller sizde olmaz. Şu an yeniden mutlu olduğum yerdeyim. Şenol Güneş hocamız bizim için baba figürü rolünde. Herkese çok saygılı ve biz de ona çok saygılıyız. Çok daha iyi olacağız. Başımızı yere eğmemeliyiz."

HEDEF 10. KUPA

Corendon Alanyaspor'u mağlup eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmeyi hedefliyor. En son 2019- 2020 sezonunda dünkü rakibi Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan bordo-mavili takım, 4 sezon aradan sonra yeniden bu başarıyı tekrarlamayı planlıyor.

7. KEZ KAZANDI

Fırtına ile Alanya 19. kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda bordo mavililer 7 kez kazandı; 8 kez mağlup oldu. 4 maç da berabere bitti. Trabzon'daki maçlarda ise Karadeniz devi dünkü galibiyetle 4-3 öne geçti. 2 maç berabere sona erdi.

10 KİŞİ TAMAMLADI

Alanyaspor'da Buluthan Bulut, 84. dakikada sakatlık yaşamasının ardından sedyeyle kenara geldi. Alanyaspor, oyuncu değişiklik hakkının tamamını kullandığı için karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Sedyeyle çıkan Bulut'un kesin durumu yapılacak olan detaylı incelemelerden sonra netlik kazanacak

ASİST CANAVARI

İlk yarıda 5 top kaybı yapan Muhammed Cham, ikinci yarıda çok daha iyiydi. Süper Lig'de 6 asisti bulunan 24 yaşındaki 10 numara, dün de ilk golde Vişça'ya gol pası verdi. İkinci golün de şutunu çekti, rakipten dönen topu Banza ağlara gönderdi. Maçı koparmayı başardı.