Trabzonspor - Alanyaspor maçının ardından saha içerisinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Bu anlarda Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çimşir'in yere düştüğü görüldü.

GİDENLER YANGINI BÜYÜTÜYOR

Trabzonspor'un hocası Şenol Güneş: Kazanmayı hak etti. Pazar günü daha iyi olmalıyız. Maç sonu gerginlik doğru değil. Rakip zaten 10 kişi kalmış. Banza ile rakip oyuncu devrede itişmiş. Uyardık. Maç sonu yine orası karıştı. Gidenler de yangını söndüreceğine büyütüyor. Sami hoca da geldi, sakindi, soyunma odasında oyuncuların duruşundan rahatsız oldu. Alınganlık oluyor. Başını eğip gitmesi gerekiyordu. Bizim için de geçerli bu.

KÜFÜR ETTİLER

Alanyaspor'da Serdar Dursun maçın ardından yaşanan tartışma ile ilgili konuştu. Dursun, "Banza ile Fidan biraz maç içinde küfürleştiler. Sert girdiler birbirlerine. Maçtan sonra da ortam biraz gerildi. Geçen sene de yaşamıştık böyle olaylar. İnşallah bir daha olmaz. Seyirciler açısından olumsuz bir durum" dedi.