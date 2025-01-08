Trabzonspor'da hedef kupaya iyi başlangıç! İşte Şenol Güneş'in Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında bugün sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde alt sıralardan bir türlü uzaklaşamayan ve geçen hafta Samsunspor'a 2-1 yenilen Karadeniz devi, Ziraat Türkiye Kupası'na iyi başlangıç yaparak moral bulmak istiyor. Bordo-mavili ekipte Samsunspor maçında kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Mendy'nin yanı sıra sakatlıkları geçen Vişça ile Draguş'un forma giymeleri bekleniyor. Şenol Güneş, bu oyuncuların dönüşüyle ilk 11'de küçük bir revizyon yapacak.

GEÇEN YIL FİNALDE KAYBETTİ

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselme başarısı gösteren Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu. Karadeniz devi, tarihinde 16. kez oynadığı finalde siyah-beyazlılar karşısında aldığı bu yenilgiyle 10. kez kupayı müzesine götürme fırsatını değerlendiremedi.

16 KEZ FİNAL OYNADI

Ziraat Türkiye Kupası'nda lige ilk çıktığı 1974-75 sezonunda final oynama başarısı gösteren Karadeniz devi, toplam 16 final karşılaşmasının 9'unu kazandı. Fırtına, ikişer kez Beşiktaş ve G.Birliği, birer kez de Galatasaray, Bursa, Adana Demir, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

MAÇ A SPOR'DA

Türkiye Kupası A Grubu'ndaki Trabzonspor Alanyaspor maçı yarın oynanacak. Papara Park'taki mücadele saat 18.00'de başlayacak. Bordo-mavililerin bu mücadelesi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

19. RANDEVU

Fırtına ile Alanya bugüne kadar 18 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda bordo mavililer 6 kez kazandı; 8 kez mağlup oldu. 4 maç da berabere bitti. Trabzon'daki maçlarda ise iki takımın da 3'er galibiyeti var. 2 maç berabere sona erdi.

KARAOĞLAN YÖNETECEK

Trabzon - Alanyaspor kupa maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcı hakemler ise Furkan Ürün ve Suat Güz. Fırtına, Sakarya bölgesi hakemi ile bugüne kadar çıktığı 15 maçta 7 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.

ÇOK YOĞUN FİKSTÜRE GİRİYOR

Üst üste aldığı başarısız sonuçlarla zor günler geçiren Trabzonspor bu hafta itibariyle yoğun bir fikstüre giriyor. Bugün kupada Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak bordo-mavililer, ardından Süper Lig'de Antalyaspor ve Sivasspor kar��ılaşmalarına çıkacak. Trabzonspor'un önündeki üç önemli karşılaşma, taraftarların desteğiyle Papara Park'ta oynanacak.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Trabzonspor: UĞURCAN, MALHEIRO, SERDAR, BATAGOV, EREN, MENDY, OZAN, CHAM, VIŞÇA, NWAKAEME, BANZA

Alanyaspor: ERTUĞRUL, LIMA, ALITI, HADERGJONAJ, EFECAN, JANVIER, MAKOUTA, YUSUF, CORDOVA, UI-JO HWANG, RICHARD