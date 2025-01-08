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Haberler Trabzonspor Trabzonspor, Rostov'un defansif yıldızı Oumar Sako'yu gündemine aldı!

Trabzonspor, Rostov'un defansif yıldızı Oumar Sako'yu gündemine aldı!

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor hakkında dikkat çeken bir iddiada bulunan Afrika basını, bordo-mavili ekibin Rus kulübü Rostov'un oyuncusu Oumar Sako'yu transfer gündemine aldığını belirtti. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Trabzonspor, Rostov'un defansif yıldızı Oumar Sako'yu gündemine aldı!

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Afrika'nın etkili sitelerinden africafoot, Trabzonspor ile ilgili bir iddia ortaya attı. Haberde Trabzonspor'un Rus ekibi Rostov forması giyen Oumar Sako'yu gündemine aldığı belirtildi. Bordo mavililerin 28 yaşındaki futbolcuya ilgisini açıkça gösterdiği belirtildi. Haberde, Nijer Milli Takımı'nda da forma giyen Sako'nun, defansif sağlamlığı ve çok yönlülüğü ile tanındığı ve Trabzonspor'un yeniden yapılanma sürecinde öncelikli hedef olarak belirlendiği öne sürüldü. 1.91 boyundaki sağ ayaklı stoperin güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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