Trabzonspor, Rostov'un defansif yıldızı Oumar Sako'yu gündemine aldı!

Afrika'nın etkili sitelerinden africafoot, Trabzonspor ile ilgili bir iddia ortaya attı. Haberde Trabzonspor'un Rus ekibi Rostov forması giyen Oumar Sako'yu gündemine aldığı belirtildi. Bordo mavililerin 28 yaşındaki futbolcuya ilgisini açıkça gösterdiği belirtildi. Haberde, Nijer Milli Takımı'nda da forma giyen Sako'nun, defansif sağlamlığı ve çok yönlülüğü ile tanındığı ve Trabzonspor'un yeniden yapılanma sürecinde öncelikli hedef olarak belirlendiği öne sürüldü. 1.91 boyundaki sağ ayaklı stoperin güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.