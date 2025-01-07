Teşekkürler Cumhurbaşkanım

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kulübe ve şehre yönelik destekleri için teşekkür etti. Doğan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kulübümüze ve şehrimize yönelik kıymetli destekleri için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Trabzonspor'un gelecek yıllara damga vuracak projelerinden biri için Akyazı'da yer alan 177 bin metrekarelik arazinin kulüplerine tahsis edilmesinin kendilerini mutlu yarınlara çok daha güçlü taşıyacağını belirten Doğan, "Ayrıca Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park bünyesindeki ticari ünite ve bölümlerin kulübümüze tahsis edilmesi de gelir getirici büyük projeleri hızlıca hayata geçirmemizi sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, bu kapsamda daha önceden görüşmelere başladıkları markalarla iş birliği için hızlıca aksiyon alabileceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Trabzonspor camiası olarak, bu önemli adımların kulübümüze ve Türk futboluna katacağı değerin farkındayız. Bizlere duyulan bu güven ve destek sayesinde hem şehrimize hem de ülke futboluna katkılarımızı her geçen gün artırarak devam ettirmekte kararlıyız. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Trabzon milletvekillerimiz Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın'a, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e bir kez daha şükranlarımızı ifade ediyoruz."

10 MLİYON EURO GELİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon ziyaretinde Trabzonspor ile ilgili müjdeler verdi. 10 yıllığına stadyumda bulunan dükkanların Trabzonspor'a tahsis edildiğini açıkladı. Burada 50'ye yakın dükkan var ve bazıları birleşik. Yani büyük mağazalar yer alabilecek. Kulüp, bu bölge için bir proje hazırlatmış durumda. Beklenen gelir ise 10 milyon euro civarında. Ayrıca 82 bin metrekare alana sahip Kamp Eğitim Merkezi Projesi hayata geçecek. Buranın 2 kat büyüklüğüne çıkarılması planlanıyor. Kulüp, İstanbul'daki ve Trabzon'daki araziler için de yoğun bir çalışma içinde.

TESiS YALANLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzonspor ile ilgili verdiği müjdeleri speküle etmek isteyen bazı grupların, karşılığında Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinin alınacağı yönünde iddialar yalanlandı. Trabzonspor'dan konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde: Son dönemde kamuoyunda, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerimizin kulübümüzün kullanımından alınacağı yönünde asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Trabzonspor olarak, bu iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını önemle vurgulamak isteriz. Kulübümüzün en önemli yapı taşlarından biri olan Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin, herhangi bir kuruma devredilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Trabzonsporumuza yönelik duyurduğu müjdeler, Papara Park'ın ticari alanlarının kiralanması ve 177 bin metrekarelik arazinin kulübümüze tahsisi camiamız için büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur. Bahsi geçen müjdeli gelişmeleri gölgelemek amacıyla, bazı çevrelerce gerçeği yansıtmayan haberlerin ortaya atılması üzücüdür. Büyük Trabzonspor camiasının ve spor kamuoyunun bu tür spekülasyonlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz.

BAKANLIK DA YALANLADI

Bakanlık yetkilileri de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin Ulaştırma Bakanlığına devredileceği iddialarını yalanladı. Bakanlık yetkileri, "Böyle bir olay söz konusu değil. Tesislerle ilgili tek kelime söylenmedi. Cumhurbaşkanımıza teşekkür edilmesi gerekirken bazı çevrelerin olayı speküle edip Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinin Ulaştırma Bakanlığı'na verileceği yönünde gerçek olmayan bilgiler yayması tamamen bu müjdeli haberi sabote etme amaçlıdır" dedi.