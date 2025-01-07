DİĞER
Savic müjdesi
Savic'ten beklediği güzel haberleri almak üzere. Yaklaşık 1 aydır İspanya'da bulunan ve sol üst arka adalesindeki yaralanma nedeniyle tedavi gören 33 yaşındaki stoper, yarın Trabzon'a dönecek. Karadağlı yıldızın İspanya'da tedavisini yapan doktorların kulübe gönderdiği yazıda sakatlığıyla ilgili bir sorunun kalmadığını belirttiği ve yapılan tüm sağlık tarama testlerinden geçtiğini doğruladı. Savic direkt olarak takımla çalışabilecek.
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.