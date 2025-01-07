Sakatlık raporu

EDIN VISCA: 2 maçı kaçıran Boşnak sağ kanadın sakatlığını tamamen atlattığı ve Alanyaspor maçında forma giyeceği ifade ediliyor.
DENIS DRAGUȘ: 20 gündür sahalardan uzak kalan Rumen forvet, takıma katıldı. Alanya maçında az da olsa süre alma ihtimali bulunuyor.
OKAY YOKUŞLU: Dizinden sakatlık yaşayan 30 yaşındaki ön liberonun Antalyaspor maçında kadroda olması planlanıyor.
STEFAN SAVIC: 3 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan 33 yaşındaki stoperin hafta sonu oynanacak Antalyaspor maçının kadrosunda olması planlanıyor.