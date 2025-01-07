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Haberler Trabzonspor Sakatlık raporu

Sakatlık raporu

Kritik maçlar öncesinde bordo mavili takımın sakat oyuncularının durumu netleşmeye başladı. Kupa ve lig maçlarında kadro derinliğine ihtiyaç duyan Trabzonspor’da Vişça, Draguş, Okay ve Savic ile ilgili gelişmeler yaşanıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 06:50
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Sakatlık raporu

EDIN VISCA: 2 maçı kaçıran Boşnak sağ kanadın sakatlığını tamamen atlattığı ve Alanyaspor maçında forma giyeceği ifade ediliyor.

DENIS DRAGUȘ: 20 gündür sahalardan uzak kalan Rumen forvet, takıma katıldı. Alanya maçında az da olsa süre alma ihtimali bulunuyor.

OKAY YOKUŞLU: Dizinden sakatlık yaşayan 30 yaşındaki ön liberonun Antalyaspor maçında kadroda olması planlanıyor.

STEFAN SAVIC: 3 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan 33 yaşındaki stoperin hafta sonu oynanacak Antalyaspor maçının kadrosunda olması planlanıyor.

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