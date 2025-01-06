Yerli harekatı

Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosuna yerli takviyeler yapmak istiyor. Bordo- mavili ekibin gündeminde birçok önemli yıldız bulunuyor. Başakşehir'den ayrılması beklenen orta saha oyuncusu Berkay Özcan, Fenerbahçe'ye veda etmeyi düşünen milli stoper Samet Akaydin ve kanat oyuncusu Cengiz Ünder, İskoçya'da Rangers'tan sol bek Rıdvan Yılmaz ve Gaziantep FK'da sol kanat, sağ kanat ve sağ bek oynayan Mustafa Eskihellaç listede yer alıyor. Bordomavililer özellikle Berkay Özcan ve Samet Akaydin konusunda olumlu adımlar atıyor. İki yıldız da Trabzonspor'a gelmek istiyor. Yine benzer şekilde Mustafa Eskihellaç da Fırtına'da oynamaya sıcak bakıyor. Karadeniz devi, yerli transferinde B planı olarak Cengiz Ünder ve Rıdvan Yılmaz gibi deneyimli yıldızları da gündeminde tutuyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu ve kararı doğrultusunda yerli transferleri için kısa sürede adımların atılması hesaplanıyor.