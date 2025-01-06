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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Trabzonspor'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'dan Başkan Erdoğan için teşekkür mesajı yayımlandı. İşte kulüpten yapılan açıklama...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 10:22
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Trabzonspor'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'dan Başkan Erdoğan için teşekkür mesajı yayımlandı.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Teşekkürler

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kulübümüze ve şehrimize yönelik kıymetli destekleri için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Trabzonspor Kulübü'nün gelecek yıllarına damga vuracak projelerinden biri için Akyazı'da yer alan 177 bin metrekarelik arazinin kulübümüze tahsis edilmesi bizi mutlu yarınlara çok daha güçlü taşıyacak.

Ayrıca; Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi, Papara Park bünyesindeki ticari ünite ve bölümlerin kulübümüze tahsis edilmesi de gelir getirici büyük projeleri hızlıca hayata geçirmemizi sağlayacak. Bu kapsamda daha önceden görüşmelerine başladığımız dev markalarla iş birlikleri için hızlıca aksiyon alabileceğiz.

Trabzonspor camiası olarak, bu önemli adımların kulübümüze ve Türk futboluna katacağı değerin farkındayız.

Bizlere duyulan bu güven ve destek sayesinde hem şehrimize hem de ülke futboluna katkılarımızı her geçen gün artırarak devam ettirmekte kararlıyız.

Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na; Trabzon milletvekillerimiz; Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın'a; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e bir kez daha şükranlarımızı ifade ediyoruz.

Ertuğrul Doğan

Trabzonspor Kulübü Başkanı

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