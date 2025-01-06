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Haberler Trabzonspor Trabzonspor rotasını Brezilya'ya çevirdi!

Trabzonspor rotasını Brezilya'ya çevirdi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de beklentilerin gerisinde kaldığı ilk yarının ardından sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer, kadrosunu güçlendirmek amacıyla rotasını Brezilya'ya çevirdi. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Trabzonspor rotasını Brezilya'ya çevirdi!

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Trendyol Süper Lig'de beklentilerin uzağında kalan ve hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor, sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer transfer çalışmaları doğrultusunda rotasını Güney Amerika ülkesi Brezilya'ya çevirdi. Karadeniz devi, stoper hattı için Botafogo'daki kiralık dönemi bitip Olympique Lyon'a dönen Adryelson ile Rusya'da Krasnodar'da oynayan Vitor Tormena'ya yöneldi. İki yıldız stoper için resmi girişimler başladı, teklifler sunuldu.

GEÇEN YIL PARLADI

Hücum hattına da takviye planlayan Trabzonspor, Brezilya'da Botafogo ile sezonu Brezilya Serie A ve Copa Libertadores şampiyonu olarak tamamlayan kanat oyuncusu Junior Santos'u takipte tutuyor. Santos için çalışmalar başladı. Aralık 2027'ye kadar Botafogo ile sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Santos, son 4 senede 115 resmi maça çıktı. 2024 yılında Brezilya kulübüyle 40 resmi maça çıkan Santos, 17 gol atıp 4 asist yaptı ve kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini geçirdi.

ADRYELSON KİRALANIYOR

Fırtına, Adryelson'u kiralamaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer 26 yaşındaki stoperle anlaşırken, O.Lyon ile görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Hava toplarındaki üstünlüğü ve topu oyuna sokma becerisiyle öne çıkan Adryelson'un sezon sonuna kadar kiralanacağı aktarıldı. Trabzonspor zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmak istemiyor. Sambacı, 2024'te Botafogo'da kiralık oynadı, Breziya Serie A ve Libertadores'i kazandı.

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