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Haberler Trabzonspor Fırtına’da hayal kırıklığı

Fırtına’da hayal kırıklığı

En son 18 Mayıs 2024 tarihinde Başakşehir'i deplasmanda mağlup eden Trabzonspor'un Samsunspor deplasmanından da mağlubiyetle dönmesi soyunma odasında büyük bir yıkıma ve üzüntüye sebep oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Fırtına’da hayal kırıklığı

Karadeniz derbisinde Samsunspor deplasmanında 2-1 kaybeden Trabzonspor'un dış sahadaki galibiyet hasreti 232 güne yükseldi. En son 18 Mayıs 2024 tarihinde Başakşehir'i deplasmanda mağlup eden Trabzonspor'un Samsunspor deplasmanından da mağlubiyetle dönmesi soyunma odasında büyük bir yıkıma ve üzüntüye sebep oldu. Oyuncuların maç sonrası son derece moralsiz olduğu öğrenilirken, Teknik Direktör Şenol Güneş'in futbolculara kısa bir konuşma yaparak, "Kazanacak anları yakaladık ama kırılganlıklarımız bu sonuca sebep oldu" dediği öğrenildi. Maçın ardından karayolu ile Trabzon'a dönen kafileye izin verilmedi.

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