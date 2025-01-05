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Haberler Trabzonspor Serdar Saatçi: Üzgünüz

Serdar Saatçi: Üzgünüz

Maça ilk 11'de başlayan Serdar Saatçı, "Son Bodrum maçında galibiyet aldık. Bu galibiyetten sonra çıkış yakalamak istiyorduk, Trabzonspor'un yeri burası değil çünkü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Serdar Saatçi: Üzgünüz

Maça ilk 11'de başlayan Serdar Saatçı, "Son Bodrum maçında galibiyet aldık. Bu galibiyetten sonra çıkış yakalamak istiyorduk, Trabzonspor'un yeri burası değil çünkü. İlk yarıda kötü performansımız vardı ama ikinci yarıda toparladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok üzgünüz" ifadesini kullandı.

TRİBÜNLE KUTLADILAR

Galibiyetin ardından Samsunsporlu futbolcular, 3 puanı taraftarlarıyla birlikte kutladı. Bitiş düdüğünün ardından tüm futbolcular saha ortasında kenetlenerek tribünlere doğru ilerledi. Taraftarlarla beraber karşılıklı tezahürat yapıldı.

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