Samsunspor Trabzonspor önünde unutulmaz bir galibiyet aldı

TRENDYOL Süper Lig'de 18. haftada Samsunspor evinde Trabzonspor'u 2-1 yendi, Karadeniz derbisinde önemli bir zafer elde etti. Bu galibiyetle beraber ligde 3. sıradaki yerini koruyan kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihi için önemli bir zafer elde etti. Samsunspor, 53 maçlık rekabette Trabzonspor'a karşı ilk kez üst üste 2 maç kazanmayı başardı. 30'da Bennasser'in pasında Uğurcan'la karşı karşıya kalan Carlo Holse skoru 1-0'a getirdi.

HOLSE YİNE SAHNEYE ÇIKTI

İKINCI yarıya Trabzonspor iyi başladı. Fırtına, 49'da Cham'ın kullandığı kornerde şık bir kafa vuruşu gerçekleştiren Simon Banza ile 1-1'i yakaladı. Oyun olarak baskısını artırmaya çalışan bordo-mavililer bir türlü golü bulamadı. 75'te ise ev sahibini bir kez daha öne geçiren gol geldi. Carlo Holse sahneye çıkarak Samsunspor'u 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Kalan bölümde Trabzonspor'un baskıları sonuç vermedi, Samsunspor ligde 2 maç sonra kazandı.

KOREOGRAFİ ŞOV

SAMSUNSPOR taraftarları, Trabzonspor maçı öncesi açtıkları koreografiyle dikkat çekti. Stadın tamamına yakınını dolduran kırmızı-beyazlılar 'Yüce Samsunspor' pankartıyla kale arkasında özel koreografi açtı. Statta maç öncesi ve maç sonrasında vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un anısına 'Hatıran Yeter' şarkısı da çalındı.

KUZEYİN KRALI PAYLAŞIMI

Samsunspor, Trabzonspor galibiyeti sonrası sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yayınladı. Kırmızı-beyazlılar özel bir görsel ve "Onlar ait oldukları yere, evlerine döndüler... ve Kuzeyin Kralı sonsuza dek yaşadı!" mesajını yayınladı.

"BASARAMADIK"

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Şenol Güneş, Samsunspor karşısında gelen yenilgi sonrası konuştu. Güneş, "Bulunduğumuz pozisyon nedeniyle, her maça kazanmak için çıkmamamız gerekiyor. İlk yarı boşa geçti. İkinci yarıya iyi başladık, golü de bulduk. Ama 75'teki gol sonrası yine dağınıklık oldu. Oyunun tamamına bakınca, topa sahip olma, hücum etme kazanmaya yakın olmamız gerekiyordu ama başaramadık. Hatalar yaptık, basit top kayıpları yaptık. İkinci yarıda iyi oynarken yediğimiz gol, kırılganlığı yine ortaya çıkardı. Daha önce olan hadise yine başımıza geldi. İyi bir çıkış yakalamadık istiyorduk ama başaramadık" dedi.

İLK KEZ YAŞANDI

KARADENIZ devi, Süper Lig tarihinde ilk kez aynı teknik direktör yönetiminde üst üste beş deplasman mağlubiyeti yaşadı. Şenol Güneş kariyerinde ilk kez böylesine kötü bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

SIFIR CEKTİ

TRABZONSPOR, bu sezon Süper Lig'de çıktığı hiçbir deplasman maçını kazanamadı. Samsunspor deplasmanında 2-1 kaybeden bordo- mavililer, 9. dış saha maçında da galip gelemedi. Deplasmanda çıktığı son 5 maçını kaybeden Fırtına, sezon başında ilk 4 karşılaşmasından da beraberlikle ayrılmıştı. Kulüp tarihinin en kötü deplasman karnesini yakalayan Trabzonspor, büyük bir hüsran yaşadı.

BOŞ KALEYE ATAMADI

MÜCADELENIN son saniyelerinde Samsunspor boş kaleye golü atamadı. Uğurcan'ın gol umuduyla kornerde ileri çıktığı anda kontratak yakalayan kırmızı-beyazlılarda Soner Aydoğdu boş kaleye golü atamadı.

SERDAR-BATAGOV SAVUNMADA

TEKNIK Direktör Şenol Güneş, Samsunspor maçına beklenen ilk 11 ile çıktı. Sakatlıktan çıkan Batagov ve kart cezası biten Serdar Saatçı görev alırken, kart cezalısı olan Batista Mendy ile genç oyuncu Ali Şahin Yılmaz ilk 11'de yer almadı.

BAŞKAN DOĞAN TAKIMI UĞURLADI

TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, dünkü maç öncesi otele giderek teknik ekip ve futbolcuları tek tek uğurladı. Başkan Doğan'ın Şenol Güneş ile transfer çalışmalarıyla alakalı kısa bir durum değerlendirmesi yaptığı da öğrenildi.

DEPLASMANDA BÜYÜK DESTEK

KARADENIZ derbisinde Samsunspor'a konuk olan Trabzonspor'u taraftarları yalnız bırakmadı. Bordo-mavili taraftarlar kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu. Trabzonspor taraftarları maç öncesi ve maç boyunca futbolcularına tezahüratlarla destek verdi.

TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, galibiyetin ardından, "Takımımla gurur duyuyorum. Maç öncesi problemlere takımım çok güzel cevap verdi. Kalplerini koyarak oynadılar. İnanılmaz performans sergilediler. Zor bir maç, zor bir derbi oldu ama galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz" dedi.